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嗆「武統台灣」遭離境倒數！陸配亞亞曝「健保卡心得」

▲▼陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

▲陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

中配網紅「亞亞在台灣」因拍片談論「武統台灣」遭檢舉，移民署隨後廢止其依親居留許可，並要求劉女收到處分書後10日內出境。對此，劉女拍片直呼自己面臨「骨肉分離的倒數計時」，所以不得不站出來為自己澄清並非假結婚來台，希望「清白離開」。片中提到來台生小孩時，首次用台灣健保卡的心得。

劉振亞在抖音擁有40多萬粉絲，個人簡介自稱「黑龍江省兩岸青年交流大使」，並以「中國台灣省」「中國台北」等詞形容台灣，甚至發表「台灣準備好戰？願祖國早日統一」等內容。她的影片引發網友檢舉，移民署11日約談後決定廢止其居留許可，要求限期離境，否則將依法強制驅逐。

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對此，劉振亞在抖音聲稱遭媒體、名嘴、網紅「口誅筆伐」，並強調自己因「對台灣印象很好」才選擇結婚來台，否認「假結婚」與濫用健保。她指出，婚後來台就在學習適應台灣的新生活，讚賞台灣的風土人情、文化氛圍都給她溫暖的感覺。

其中，她自曝來台不久，在生小孩時首次使用台灣健保，感受到健保制度的貼心及便利，而自己僅在生產、牙科與受傷治療時用過健保。劉還強調，父母曾在她產後來台探親2次，雖然僅在台灣停留幾個月，但都留下深刻的好印象，回中國後也向親友宣揚台灣美好。

劉振亞表示，移民署的決定讓她措手不及，打亂家庭安排，希望能「清白離開」，並要求相關單位「公平交代」。移民署則強調，依據相關規定，她須在限期內離境，以維護國家安全與社會安定。

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