母男友性侵姊妹花判12年半！姊19歲墮胎　妹聽床板搖動聲失眠

▲新北一名男子性侵同居女友的2個女兒，遭判12年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名男子阿隆(化名)和鄰居小美(化名)交往後，與小美及她2個女兒同居，卻對姊妹倆伸狼爪，先性侵念高中的妹妹，又侵犯19歲的姊姊，導致姊姊懷孕墮胎後，阿隆又再度性侵她1次。全案經新北地院審理，法官依阿隆犯1個成年人故意對少年犯強制性交罪、2個強制性交罪，合併處12年6月徒刑。可上訴。

判決指出，阿隆和女友小美同居後，竟在住處性侵小美的2個女兒，他先於2020年到2021年間，在姊妹倆的房內性侵仍在就讀高中、未滿18歲的妹妹，又在2022年、2023年間2度性侵姊姊。直到姊姊在公司上性侵害課程時，喃喃自語自己遭到性侵，被旁邊的同事聽到，加以關心後得知姊姊遭侵害，在經姊姊同意後幫她報案，全案才曝光。

庭審時，阿隆否認性侵2姊妹，阿隆的律師則辯稱，阿隆和姊妹倆感情很好，姐姐也曾在2013年8月親手寫卡片感謝阿隆，但自阿隆的孫女在2018年出生後，阿隆將孫女帶回住處同住，姊妹倆開始因課業和交友問題和阿隆、小美發生爭執，姊妹倆不滿阿隆管教想搬出家門才提告。

不過姊姊證稱，她曾在住處目擊阿隆性侵妹妹，但怕被母親責怪，不敢張揚阻止。妹妹也證稱，她和姊姊睡在同一間房間的不同床鋪上，曾看到、聽到阿隆性侵姊姊，因為她們都睡木床，姊姊遭阿隆性侵時，她會聽到床板搖動、撞擊到牆壁的聲音，即便她睡著，這種聲音也會讓她驚醒。

姊姊又表示，她在2022年5月遭阿隆性侵後懷孕，由母親小美陪同她墮胎，但當時她不敢告訴母親說小孩是阿隆的，只能騙說可能是前男友的。隔年農曆過年前，阿隆又以不配合就要傷害她母親為由逼她就範，再度性侵她得逞。她不敢跟母親說，怕母親會怪她勾引阿隆。

新北地院審理，法官檢視相關證據後，認為小美曾表示阿隆會負擔家計和兩姊妹學費，甚至買手機給兩人，所以姊姊寫卡片感謝阿隆提供溫飽，與常情相符，另小美現在還是阿隆的女友，也自承收到妹妹傳訊告知遭阿隆性侵的訊息後，就直接將訊息刪除，以及小美曾對女兒表示「如果是真的，我跟你們一起搬走」等情，可見小美並沒有發現阿隆的犯行，至於她是否要相信阿隆，只是她的主觀感受，不能作為對阿隆有利的證據

法官指出，兩姊妹在提告時都已成年，且已搬出家門，和阿隆並無仇恨，無須冒刑事誣告、偽證風險誣陷阿隆，判定阿隆犯行屬實，依阿隆對妹妹犯1個成年人故意對少年犯強制性交罪、對姊姊犯2個強制性交罪，合併處12年6月徒刑。另姊姊證稱從小三就遭阿隆性侵，妹妹證稱從國一遭阿隆性侵，因年代久遠，歷次指證未一致，則處無罪。可上訴。

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