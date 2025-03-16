4安檢員登船攔查「遭強載衝外海」！緊抓欄杆保命　船長下場曝

▲金門一名王姓男子去年12月因拒絕海巡船舶檢查強行搭載安檢員出海，遭判刑3月。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門一名王姓男子於去年12月2日晚間，駕駛自用小船返抵金門后豐港，被海巡人員攔檢。沒想到王男不但不配合，還發動引擎，強行載著4名海巡人員出海，從金門水頭往金門大橋前進，巡防艇於25分鐘後在金門大橋外追上攔截，才將人船押回。據查，該船共有3名船員，另經安檢該船上均為空艙，並無載運物品。金門地院近日審結，依妨害公務罪將王判處有期徒刑3個月，可易科罰金。對此，海巡署金馬澎分署也強調，對不服公權力試圖規避檢查的行為，必將嚴加打擊。

判決指出，王姓男子於2024年12月2日晚間8時49分，駕駛「穩轉號」搭載黃姓、鍾姓2名男子返抵金門后豐港，遇海巡署第九岸巡隊水頭安檢所，4名安檢人員上船實施船舶安全檢查，安檢員發現「穩轉號」的前置物艙無法開啟，有擅自改裝為密艙夾藏貨物的疑慮，便利用手持X光機加強檢查。

▲第十二（金門）巡防區緊急派艇攔截，解救安檢人員。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

沒想到王姓船長等人不配合，不待安檢結束，突強行將4名安檢人員強載出港，導致安檢員因受外海風浪顛簸的影響，只能中斷安檢，各自抓住欄杆保命。直到第十二（金門）巡防區緊急派艇攔截，並將王男等人、船隻押解回后豐港，全案依違反刑法第135條「妨害公務罪」移送金門地檢署偵辦，經法院審理後，判處王男3月徒刑，可易科罰金。

對此，海巡署金馬澎分署強調，對不服公權力試圖規避檢查的行為，必將嚴加打擊，依法就辦，呼籲不法份子切勿心存僥倖。