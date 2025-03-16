重建有信心軍審制度　王智盛：美韓英民主友盟都有平時軍審制

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前召開國安高層會議，並於會後宣布5大國安威脅與17項因應策略，包括恢復現役軍人的軍事犯罪適用軍事審判。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，透過「軍事法官任用條例」、「軍事法院組織法」重建大家有信心的審判制度，其實包括美國、韓國、英國等民主友盟國家，都有平時的軍事審判制度，好萊塢的電影就常見平時軍事審判的橋段。

王智盛表示，賴清德提出的5大威脅，就歸納出中國幾年來對於台灣愈演愈烈的各種的統戰、滲透甚至侵略手段。他說，是時候要有更完整嚴密的國安法治予以管理，包括事前預防、事後的懲處和嚇阻。

王智盛說，在混淆國家認同這方面，賴清德特別提及領取中國的身分證、定居證、居住證，如何更有效地管理。他說，因為「兩岸人民關係條例」規範得很清楚，國人不得領用中國身分證，中國就另推定居證、居住證這種擦邊球，再對外宣稱台灣人與中國人是一樣的，因此修法擴及規範不得領用定居證、居住證，是有其必要性、急迫性。

王智盛認為，把公務人員赴中的相關規範擴及民意代表，讓民代與中國的交流透明化，也能避免民代被抹紅、貼標籤。若是正常健康的交流，又何必躲藏？不用像有人去香港還要說在自己在花蓮養病。

對於賴清德點出宗教團體交流應公開揭露。王智盛表示，有關部門應進行全面的盤點，例如體育團體、村里長等。這樣的揭露能讓本來能去的人就安心、正當地去，有問題的人就不敢去。

他說，公開揭露還能讓台灣民眾在中國面臨人身安全風險時，政府能在第一時間掌握。去年就超過70件台灣民眾在中國被抓捕，但可能更多是大家不知道的。有了報備制度，能讓黑數浮現，中國也可能比較謹慎，不至於如此囂張。這就是事前管理，並能達成事前嚇阻的效果。

王智盛強調，最重要的是國家安全問題。目前最嚴重的區塊就是國家忠誠、共諜問題。恢復部分軍事審判，就是要因應近幾年來快速衍生的共諜案，去年64起共諜案，就有3分之2是現役、退役軍人，較2021年暴增3倍；代表目前的管理機制出現嚴重漏洞，需要有效的管理與嚇阻。且這只針對「陸海空軍刑法」第二篇的內亂、外患、叛國、洩密等軍事犯罪，第三篇的一般犯罪仍適用一般司法審判。

王智盛指出，過去大家對軍事審判憂心的是軍事法庭的封閉性與官官相護、法官的素質、全面性的審判問題。但國防部也會重新盤點，透過「軍事法官任用條例」、「軍事法院組織法」重建大家有信心的審判制度，其實包括美國、韓國、英國等民主友盟國家，都有平時的軍事審判制度，好萊塢的電影就常見平時軍事審判的橋段。

王智盛建議，只要能兼顧國家安全、軍中人權，軍事審判就會是好的制度，國防部納入人權法學者的意見，也要參考美、韓、英等國的做法。