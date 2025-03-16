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「在野黨碰到中共危害都裝聾作啞」　董立文：助分裂台灣代理人

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前召開國安高層會議，並於會後宣布5大國安威脅與17項因應策略，將中國定義為境外敵對勢力。對此，亞太和平研究基金會執行長董立文表示，為什麼在野黨每次碰到中共危害台灣的作為，都是裝聾作啞，只敢批評執政黨，是無知還是刻意忽視，這證明在野黨就是協助中共分裂台灣的代理人。

「中共當然就是境外敵對勢力」。董立文表示，中國外交部長王毅最近在兩會記者會惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文，宣稱說台灣只有一個名稱「中國台灣省」，就是公開、明確地否定中華民國的存在，且意圖以武力脅迫的方式消滅台灣主權獨立之地位。

中國全國政協主席王滬寧在全國政協會議閉幕時，也強調要切實發揮「愛國統一戰線組織」的政治作用。董立文表示，就是要擴大對台灣的統戰、滲透、分化，破壞台灣民主自由的生活方式；對台灣而言就是「叛國統一組織」，所以中共當然是中華民國台灣的境外敵對勢力。

董立文補充，中國昨紀念「反分裂國家法」滿20周年。中國國台辦主任宋濤說，「憲法」和「反分裂國家法」奠定台灣是中國一部分的法律基礎。他說，這是在移花接木，因為20年前制定的「反分裂國家法」是中華人民共和國唯一沒列出「中華人民共和國」的法律，當年的中國是想要維持現狀；而宋濤現把「中華人民共和國憲法」放在前面，就是公開、明確地否定中華民國的存在。

至於17項因應策略。董立文表示，這就是中共17個統戰、分化、毒害台灣的管道。這隨便上網搜尋，都能找到許多具體、真實的案例，背後都是中共製造、中共主導的。

他批評，國民黨總是攻擊總統是「7分操作內部對立、3分捍衛國家安全」，證據何在？為什麼在野黨每次碰到中共危害台灣的作為，都是裝聾作啞，只敢批評執政黨，是無知還是刻意忽視，這證明在野黨就是協助中共分裂台灣的代理人。

針對恢復部份軍審制度，董立文認為，一般司法體系與國家軍事安全仍有距離，在司法體系中，國家安全可能不如私人財產、情報安全可能不如隱私安全。例如前總統隨扈孫翰方、總統警衛官王文彥將特勤資料外洩給中國，去年分別遭判2年8月、1年4月；前金門防衛指揮部少將參謀長林承家侵占要價7990元的洗衣機，一審卻依貪污罪判刑12年，二審改判6年8月；兩者量刑差距極大，因此恢復部份軍審制度確實有其必要性。

董立文強調，台灣的民主本來就沒有回頭路，言論自由不能成為邪惡破壞的保護傘，中共最擅長的就是利用民主自由多元的社會，運用台灣反對台灣，利用民主推翻民主。

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