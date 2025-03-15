加密貨幣騙局又來了！台東警銀聯手阻詐　守住民眾200萬

▲台東警與銀行聯手攔阻詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局為強化阻詐能量，與轄內各金融機構經常保持密切聯繫，透過行員的臨櫃關懷提問，搭配員警的即時到場協助，建構嚴密的防詐陣線，以此守護民眾的財產安全，近期就與土地銀行、華南銀行攜手合作，成功攔阻3起詐騙案件，攔阻金額高達新台幣200餘萬元。

成功攔阻的3起詐騙案件手法皆為假投資類型，歹徒以投資加密貨幣、美股即可獲取暴利或高額回饋為由，誆騙被害人投入大筆資金，所幸在匯款時行員察覺金流有異，即時通報警方介入，再由員警耐心勸說、積極向被害人說明詐騙集團常見的手法，最終成功攔阻款項匯出。

為表揚行員機警的關懷作為，臺東警察分局分局長陳宏平特別前往兩家銀行，親自頒發感謝狀及獎勵金，表揚行員機警協助攔阻詐騙，並強調警方將與金融機構攜手持續強化攔阻機制，全力守護民眾財產安全。

陳宏平分局長表示，攔阻詐騙成功的關鍵，在於金融機構行員第一時間發現異常通報，以及員警迅速到場與被害人持續溝通、不厭其煩地解釋，方能瓦解歹徒的話術，陳分局長同時呼籲，詐騙手法日新月異，詐團善於利用人性的信任與貪念，民眾若遇有可疑投資詐騙或是假親友借貸，務必多方求證，如有疑義可立即撥打165反詐騙專線諮詢。