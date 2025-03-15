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緬甸涉詐大陸人超多　一個月遣返2876人

▲▼緬甸押解大量涉詐中國人。（圖／翻攝CCTV）

大量涉詐人士被遣返。（圖／翻攝CCTV）

文／中央社

泰緬、泰柬邊境詐騙集團猖獗，且不少與中國籍人士有關。中國官媒報導，自2月20日起，已分批次將緬甸遣返中方的2876名中國籍涉詐犯罪嫌疑人經泰國押解回國。

人民日報14日報導，針對當前緬甸苗瓦迪（Myawaddy）地區涉中電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，中緬泰3國警方不斷深化務實執法合作。自2月20日起，中國公安部陸續組織江蘇、上海等地公安機關民警分批次將緬甸遣返中方的2876名中國籍涉詐犯罪嫌疑人經泰國押解回國，「對境外涉中犯罪集團形成強大震懾」。

報導說，公安部目前已部署江蘇、上海公安機關全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人警示，勿輕信境外高薪招聘、務工資訊，避免落入違法犯罪陷阱。同時，公安機關正告電信網路詐騙分子，境外並非法外之地，盡快回國投案自首，爭取寬大處理。

此次中泰緬三國聯合打擊苗瓦迪電詐是「王星事件」後的一系列連鎖反應。1月初，中國演員王星因境外「劇組招工騙局」而身陷緬甸東部苗瓦底，其女友在社交媒體發帖求助後，引起中泰兩國民間和官方廣泛關注，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）並作出公開回應。

苗瓦底位於緬甸東南部的克倫邦（Karen），其與泰國邊境城市美索（Mae Sot）隔河相望。

財新網報導指出，苗瓦底作為犯罪聚集地已存在多年，民族地方武裝勢力克倫邊防軍是該地的主要軍事力量，其與緬甸軍政府關係複雜，雙方雖有合作，但克倫邊防軍又保持了較強的獨立性。輿論普遍認為，電詐園區之所以在苗瓦底大量存在，與武裝勢力充當保護傘有關。

據財新了解，該地區的電詐園區中有大量中國人。

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