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社會 社會焦點 保障人權

預付卡掉了沒在意　他被當詐團幫凶傻眼！1原因逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）2023年12月間想多辦一個門號玩手遊，沒想到辦好的預付卡遺失了，當時他覺得尚未開卡弄丟也沒關係，就沒有多加在意，結果卡片被詐團撿到拿去當作詐騙門號，他也因此挨告。台南地院法官日前審理此案，認為小清的說詞始終一致，應當不是主動將預付卡交給詐團，最終因檢方證據不足，裁定小清無罪。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲小清想多辦一個門號玩遊戲，卻意外被捲入詐騙案。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方表示，小清在2023年12月間前往電信公司辦理門號，接著將該門號以不詳方式交給詐騙集團使用；詐團成員利用該門號與受害者聯繫，騙得50萬元，後來受害者驚覺被騙報警處理，循線追查才查出小清。

小清則辯稱，他申辦門號是想用另一支手機玩遊戲，辦完手續就把卡片放在口袋，接著去參加聚會，直到隔天才發現卡片不見了，因為預付卡要儲值才可以使用，當時覺得尚未開卡應該沒有關係，就沒有多加在意，哪知道會被詐團撿去使用，他真的完全不知情。

台南地院法官認為，小清在歷次偵訊中，對於遺失卡片的情節敘述均一致，而且從小清申辦門號到詐團使用該門號施詐，時間相距超過2周，顯然與一般特地申辦新門號供詐團使用的狀況不同。

再者，法官指出，預付卡雖然也有一組門號可供申購人使用，但需要先儲值一定的金額才可以使用，否則無法撥打接聽電話，預付卡如果遺失或遭竊，就算沒有處理，頂多只是承受所剩儲值額度的損失，使用者在保管上會比較掉以輕心，甚至遺失了也不會報警或掛失，尚可理解。

最終，法官採信了小清的說詞，加上檢方目前的證據仍無法證明小清有參與協助詐團的犯罪行為，因此裁定小清無罪，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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