「前所未見的地獄降臨」　川普下令對胡塞武裝發動大規模攻擊

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）15日表示，已下令美軍對葉門什葉派激進組織 「胡塞武裝」（Houthis） 發動大規模軍事攻擊。該組織獲伊朗支持，近月來頻繁襲擊商船並封鎖紅海航運。

綜合路透、CNN、中央社報導，川普下午在自家社群媒體 「真實社群」（Truth Social） 發文宣布，已下令美軍對 「胡塞武裝」 發動 「果斷、強大的軍事行動」。

川普指出，在伊朗資助下，該組織頻繁向美軍與盟軍發射飛彈，並攻擊美國飛機與商船，不僅對美國與全球經濟造成重大損害，也使無數無辜生命陷入危險。

根據 《華盛頓郵報》（The Washington Post） 引述的國防官員消息，美國軍艦與軍機針對葉門的雷達系統、空防據點與無人機發射地點展開攻擊。這次行動被視為打擊胡塞武裝軍事能力的初步行動，此前經過紅海的商船與美軍頻遭攻擊，導致局勢日益升溫。

川普強調，胡塞武裝對美國船隻的襲擊 「將不被允許」，並警告「我們將動用壓倒性的致命武力，直到達成目標為止」。

此外，川普向胡塞武裝成員發出最後通牒：「你們的攻擊必須立即停止，否則『前所未見的地獄』將降臨你們身上」。

川普亦向伊朗發出嚴厲警告，要求其 「必須立即停止對胡塞武裝的支持」。

川普自1月重返白宮後，即簽署行政命令，將胡塞武裝重新列為「外國恐怖組織」（FTO），為美軍對其展開更具針對性的軍事行動鋪路。