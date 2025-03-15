女友遭徵信社攔下警告「遠離人夫」！內行人警告：是新型詐騙

▲男網友和多日未見的女友去汽車旅館，女友出來後被「徵信社」攔截，聲稱原PO已經結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／CTWANT

近日一名男子分享一段離奇經歷，質疑是否遇上新型態的詐騙手法。他透露，自己因與女友許久未見，兩人相約至汽車旅館見面，卻在事後遭到不明人士偷拍，甚至被指控已婚，讓他感到相當錯愕。對此，有內行人指出這是新型「詐騙」手段，提醒民眾一定要當心。

該名男子在Dcard以「女友被徵信社警告」為題發文，表示當天女友是騎摩托車到旅館，2人相約在汽車旅館外等，他再開車載女友進入汽車旅館，並在「完事」後送她前往機車停放處，未料，女友隨後抵達「友人聚會」地點時，竟遭到徵信社人員攔下，對方出示偷拍照片，並指稱原PO已婚，要求女友遠離。

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對此，男子強調自己並未結婚，懷疑該行為是徵信社「亂槍打鳥」，藉此威嚇女友，甚至可能進一步進行勒索，「我女友聚會結束就打電話跟我說事情經過，我自己有沒有結婚我怎麼可能不知道，我一整個大傻眼，我自己有在想對方是不是亂槍打鳥，威嚇膽小女子可以衍生後續勒索之類的，想問問廣大的網友，有沒有遇過類似的經歷？」

事件曝光後，引發網友熱議，不少人紛紛留言表示，「超好笑，現在連徵信社都開始詐騙了嗎？」「幫人破壞感情的」、「這徵信員工也太落漆」、「身分證後面一看不就清楚的東西，會不會認錯人」、「先跟女友解釋誤會比較好」。

也有人質疑，「徵信社為何能隨意偷拍？」「這種行為根本是侵犯隱私」、「現在連徵信社都開始詐騙了嗎？」「直接告他們妨礙秘密加毀謗，甚至告跟騷也好，應該是有人委託感情破壞所以他們亂來吧，那就一起提告他們吧！某些徵信社真的需要一個大整頓，不然都無法無天亂來，某些執法人員還會放縱配合」。

有內行人指出這是新型詐騙，提醒民眾不要上當，「實際上在詐騙加勒索啊，你女友如果上當跟他要更多證據，他就會讓你女友先付錢，然後也不用合成圖，直接給一個空USB之後人消失，你也是找不到對方是誰，就算女友通知你去處理，他當面還是會堅持他有證據，可能單獨拍你進出旅館或是車牌之類的，潑髒水逼你花錢消災了事」。

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