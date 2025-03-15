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2類油「發煙點低」易變質！醫示警：過度攝取恐慢性發炎

（示意圖／翻攝自pexels）

▲奶油和豬油雖然是飽和脂肪，但其並不耐高溫。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

減重醫師蕭捷健分享了一篇關於如何正確選擇和使用油脂的文章，強調了正確的烹調方法和油脂選擇對健康的重要性。他指出，雖然選擇好的油脂可以改善慢性發炎並幫助降低體重平衡點，但如果烹調方法錯誤，不僅會損害健康，還可能增加致癌風險。

蕭捷健醫師曾在臉書發文衛教，表示在進行低碳水化合物飲食時，除了減少碳水化合物的攝取，增加好油的攝取也有助於促進脂肪燃燒、穩定血糖和胰島素水平。即使在進行蛋白質和油脂的輕斷食時，也應該攝取至少每公斤體重0.7克的好油，以維持皮膚健康和荷爾蒙的平衡。

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他進一步說明，Omega-3和Omega-9被認為是好油，而過多的Omega-6則可能導致身體發炎。由於外食中常含有大量的Omega-6，因此建議日常飲食中應多攝取Omega-3和Omega-9。

蕭醫師還強調了油品的發煙點的重要性，指出一旦油脂達到發煙點以上，就會開始變質，不僅不適合食用，吸入油煙對身體也有害。他建議根據不同的料理方式選擇合適的油種，並提供了一些常見油品的發煙點和適用烹調方式的建議。

例如，亞麻籽油含有豐富的Omega-3，但由於其煙點低，不適合高溫烹調，而適合用於涼拌或水炒。大豆油雖然常用，但Omega-6含量高，過量攝取可能導致發炎，且不適合高溫烹調。奶油和豬油雖然是飽和脂肪，但其發煙點並不高，過度攝取還可能引起身體的慢性發炎。

蕭醫師還提到，橄欖油和苦茶油等油脂因其高發煙點和健康效益，適合用於多種烹調方式。特別是酪梨油，因其極高的發煙點和豐富的Omega-9，非常適合高溫烹調。

最後，蕭醫師強調，人體雖然不一定需要澱粉來運作，但絕對需要油脂來維持關鍵荷爾蒙的平衡。缺乏油脂會導致一系列健康問題，如掉髮、皮膚失去光澤和加速老化。因此，選擇好油並用適當的方式烹調，是發揮油脂最大價值的關鍵。

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