家寧6聲明有請人操刀？他「5字總結」搖頭：沒有律師會笨到這麼寫

▲家寧發聲明，反咬Andy更改收益分配。（合成圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

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YTR情侶團體「眾量級」的分家風波愈演愈烈，11日Andy老師率先揭露了他在過去合作期間所遭受的不公平對待，頻道最後甚至還被前女友張家寧及其家人奪走。隨後14日家寧所屬的群海娛樂有限公司也發布了6點聲明，試圖為自己辯護。對此，「瑞克說法」律師劉明昌也直言，不需要是專業律師，都可以輕易挑出這篇聲明的問題，所以他根本「爛到不想評。」律師李怡貞則透露，看到那6點聲明的結尾寫下「對任何不實指控保留法律追訴權」，她就知道對方應該是沒有請律師。

劉明昌律師昨（14日）在臉書發文提及家寧的6點聲明，表示很多人問他這篇聲明寫得怎麼樣，「我只能說：『爛到不想評。』」他也在留言區解釋，現在看輿論風向，不需要是專業律師，都可以輕易挑出這篇聲明的問題了，「你就知道寫得多爛。」

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至於家寧有沒有請不願具名的律師操刀這篇聲明，劉明昌律師認為，「我不覺得是律師寫的啦，也可能是沒牌的法律顧問寫的。」他分析，這年頭還有律師會笨到使用「法律追訴權」的用語？「寫出來等著被嘲笑？就算律師自己不掛名，也害掛名的客戶被笑啊，這樣也太失職。而且裡面錯字好幾個，校稿校兩天還校不出來，也太不專業了吧。除非這藏鏡律師心機重到故意用上面這2點來混淆，以免大家肉搜出他的真實身分。反正是不是律師寫的根本不重要，我也懶得去評論這篇聲明，我們想看的答案都沒解答，還評什麼呢？」

對此，律師李怡貞昨也在臉書發文指出，看到那6點聲明的結尾寫下「對任何不實指控保留法律追訴權」，她就放心了，因為對方應該是沒有請律師，「如果是有律師的話，那麼可能律師程度跟要賠我7億的用Ai裁判費的那位一樣。」

她也在留言區進一步解釋，追訴權是「追訴犯罪的權力」，也就是只有在「刑事案件」中才會產生，並由「檢察官」來行使的權利，一般人不會有。當檢察官在偵查結束之後，認為被調查的當事人確實做了某種犯罪行為，檢察官便會行使這個權力來向法院提起訴訟，所以家寧聲明中的「保留法律追訴權」用語，顯然是個天大的錯誤。

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