美陸軍中士「網購藥物」抗禿頭　卻讓他GG縮水變形、性慾消失

▲米利奇表示，在他服下「Hims.com」提供的藥物之前，該公司從未分享過有關該藥物危險副作用的信息。（圖／翻攝X／Mark Millich）



圖文／CTWANT

美國一名年輕的陸軍中士，為了擺脫日漸稀疏的髮量困擾，透過遠端醫療服務網站「Hims.com」網購了對抗禿頭的藥劑。沒想到這名男子在開始服藥後，身上出現許多副作用，他不僅時常感到暈眩、疲憊，口齒逐漸不清，更慘的是他的生殖器開始縮小、變形，性慾也隨之下降。讓這名男子氣到向「Hims.com」提出控訴。

據《每日郵報》報導，美國陸軍中士馬克‧米利奇（Mark Millich）為了對抗禿頭，透過遠距醫療服務公司「Hims.com」的服務，填寫了一份僅有14個問題的問卷，在2021年1月收到了一瓶號稱能夠預防禿頂的藥物。

報導指出，在這個過程中，米利奇從未與任何醫生或專業醫療工作從業人員溝通，因此他對於自己接下來的遭遇一無所知。

據了解，米利奇服用的是一種叫做非那雄胺（finasteride）的藥物。這種藥臨床上確實被醫師用於治療男性禿頭，幫助改善毛髮生長。

不過米利奇在開始服藥半年後，就感覺自己時常出現頭暈、疲倦、盜汗、口齒不清等跡象，而且他感覺自己的情緒變得麻木，身體肌肉量下降、皮膚鬆弛。更可怕的是，雖然他從2021年7月開始停止繼續服藥，但他的生殖器開始日漸縮小、變形，與此同時，他的性慾也一落千丈，幾乎再也無法提起激情。

報導指出，男性體內有一種名為「5α-還原酶」的酵素，這種酵素會將睪固酮轉化成一種稱為二氫睪酮（DHT）的荷爾蒙，而DHT會使頭髮變短變細，最終停止生長。非那雄胺澤是透過抑制5α-還原酶的生成來減少體內DHT的含量，以此防治使用者的禿頂問題。

然而DHT的減少，對於男性的性欲、勃起功能、生殖器組織的健康也會造成影響。在某些情況下－－如同發生在米利奇身上的遭遇－－即使停止服藥，副作用也會持續存在。這被稱為非那雄胺後症候群 (PFS)，可能包括長期性功能障礙、憂鬱和認知問題。

米利奇指控，「Hims.com」從未分享過有關該藥物危險副作用的信息，虛假宣傳該藥物的效果， 對方應該要做過更仔細的醫療評估，才向顧客銷售這類藥物。

根據「Hims.com」網站上刊登的報導，每天口服一次、售價22美元（約新台幣725元）的非那雄胺片，就可以有效幫助逆轉使用者掉髮的症狀。此前該公司發言人接受《華爾街日報》訪問時則宣稱，該網站的顧客都會經過全面的問卷調查，也會由持照的醫療人員審核，來確保患者的用藥資格。

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