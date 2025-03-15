女學員練車慘遇變態教練！他趁道駕「車內伸狼爪」4度得逞

▲女子為了考取駕照，到駕訓班報名，結果慘遭教練4度猥褻。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子小羽（化名）為了考駕照，到某駕訓班報名練習，沒想到在道路駕駛時，竟4度遭到教練阿德（化名）動手猥褻，氣得她用智慧手錶錄下，並且報警處理。新北地院審理後，依照4宗強制猥褻罪，判處阿德1年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小羽2023年為了考取汽車駕照，到新北某駕訓班報名課程，並由教練阿德輔導練習。不過，在場內練習的過程中，小羽就三番兩次被阿德吃豆腐，包含被摸下巴、被摸臉頰及被戳手臂等等。

後面開始道路駕駛課程，阿德非但沒有收斂，反而是變本加厲，不僅將手放在小羽的大腿上，更是假借「開車訓練總結」的名義，要求小羽將車輛停放在空曠處，並伸手觸摸小羽的身體各處及隱私部位。

阿德得逞後食髓知味，後面幾次的道路駕駛，都用同樣的方式侵犯小羽。由於小羽怕阿德不開心，加上車內僅2人獨處，因此不敢反抗，只有將阿德的手撥掉，並且用「嘖」的聲音加以制止，但收效甚微。

▲女子為了考取駕照，到駕訓班報名，結果慘遭教練4度猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於阿德的行為愈來愈誇張，小羽實在忍受不了，第四次道路駕駛課程時，戴了有錄影功能的手錶，結果真的拍下了阿德猥褻的過程，她也拿著影片證據前往報警，全案因此曝光。

對此，阿德則坦承有觸碰小羽的身體及隱私部位，但過程中沒有施加強制手段，且當下氣氛輕鬆，應該只構成性騷擾，而非強制猥褻。

不過，新北地院法官認為，阿德身為駕訓班教練，應善盡指導及教學的職責，卻為了滿足自己的私慾，不顧小羽的拒絕，動手施加強制猥褻行為，且犯後僅坦承性騷、否認有強制猥褻，難以認定阿德有悔意。

在案件審理的過程中，阿德與小羽達成調解，並且賠償損害，新北地院法官考量全案狀況後，依照4宗強制猥褻罪，各判阿德8個月有期徒刑，合併執行1年，全案仍可上訴。