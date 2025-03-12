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Google評論有預警！天母整骨師「手滑進私密處」　賠80萬換免囚

▲桃園市政府衛生局接獲陳情，1女子因腰部與腳踝不適，到大園區某診所看診，推拿師未經其同意竟脫去外褲，還觸碰其私密處，衛生局查出推拿師未具醫事人員資格，將開罰最高150萬元罰鍰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲北市張姓整骨推拿師強制猥褻女客。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

按摩竟成惡夢！北市天母一名張姓整骨推拿師，趁著女客接受油壓推拿時，伸出狼爪亂摸，無視對方反覆拒絕，甚至偷偷開啟手機錄影，企圖偷拍裸露畫面。女客驚恐萬分，事後報警提告。士林法院審理後，依強制猥褻罪判處張男8個月徒刑，緩刑2年，並須接受保護管束。

判決指出受害女子小花（化名）如往常一般，走進該整骨工作室，原以為可以舒緩肩頸疲勞，沒想到迎來一場難以抹滅的心理創傷。當時，張姓師傅一邊幫她進行油壓推拿，一邊逐漸變本加厲，手部動作開始異常，甚至觸碰她的隱私部位。

「不要碰那裡！」小花當場明確拒絕，語氣嚴厲，試圖終止這場惡劣的推拿服務。然而，張男非但沒有收手，反而變本加厲，數次用手觸碰小花的下體。當下，小花全身僵硬，內心無比害怕，卻不敢立即離開，擔心自身安全，只能強忍著惡心和恐懼，等到推拿結束後匆匆離開，隨即報警提吿。

其實該家整骨工作室在Google評論上早有不尋常留言，有客人曾提醒：「女生不要單獨去，尤其是晚上，或至少外面要有朋友、其他客人在。」甚至有人語帶保留地寫道：「凡事都有風險，謹慎為之。」如今該店面已顯示「停業」。

檢警介入後，進一步調查發現，張男不僅動手猥褻，還疑似想偷拍。張男在案發當時曾將iPhone15手機開啟錄影模式，偷偷藏放在推拿床旁的紙盒中，隨後又放進自己的上衣口袋內，似乎想偷拍小花裸露畫面。

檢方偵查後，依法起訴。法院審理時，張男坦承犯行，法官審酌他坦承罪行，並與小花達成和解，支付80萬元賠償，依刑法強制猥褻罪判處有期徒刑8個月，緩刑2年，緩刑期間需接受保護管束。

至於偷拍部分，小花決定撤回告訴，法院未再對此罪行追訴。全案可上訴，如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

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