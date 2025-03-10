　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友一舉動勾起不堪往事　她揭22年前遭熟人侵犯：跟女生才安心

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲北市1位女子6歲時遭熟人猥褻，22年後才讓惡狼繩之以法。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子22年前隨父母出國度假，遭前來借宿的父母友人陳男脫褲磨蹭，當時年僅6歲的她不懂何事，僅從此不再穿裙，後來從健康教育課理解當年遭遇、心中萌生陰影，讀大一和男友要「愛愛」時，目睹男友掏出來的模樣、更觸動她想起當年景象，終於鼓起勇氣說出實情提告，陳男辯稱追訴權已失效，台北地院算出還有1年才到期，依加重強制猥褻罪判刑5年，可上訴。

女方提告指稱，2003年夏天，她和哥哥隨父母出國度假，陳男偕妻兒來借宿，大人們常聚在一起打牌，有1天她在2樓單獨使用電腦，陳男趁隙靠過來脫掉她的內褲，抱起她坐在他腿上，接著陳男拉下褲子拉鍊，從褲襠掏出來前後磨蹭她下體。

▲桃園市鄒姓男子2018年4至6月間與女友同居時，乘機對其9歲女兒多次猥褻與性侵得逞，女友後來因案入獄，出獄後女兒才告知被性侵事實。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被害女子遭猥褻時年僅6歲，當下不懂發生何事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

陳男到案否認故意侵犯，辯稱當年抱起女方時，不小心隔著女方內褲碰觸私處，但那是2000年的事情、並非女方所稱的2003年，距離女方2022年提告時，已超出20年追訴權時效。

由於年代久遠，法官先從入出境資料，確認女方2003年夏天，的確和父母及哥哥出國、陳男和家人前來借宿，事發時，女方哥哥和陳男女兒跑上樓找女方玩，但當時年紀小，加上陳男聽見聲響立刻停手，小孩們沒看到也沒察覺有異狀。

女方說，那時她才6歲，不懂陳男舉動是何意，但直覺不正常、也感到不舒服，她偷偷把被脫掉的內褲捲在手裡、找機會重新穿上，她也不敢跟父母告狀，裝做沒事繼續跟陳男及其家人往來，只是從此就不愛穿裙，因事發時，她就是穿裙被陳男撩起來脫褲，所以之後都穿褲裝示人。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被害女子讀大學時目睹男友求歡舉動，瞬間勾起童年遭猥褻的影像。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

直到上國中在健康教育課程學到性教育，女方才理解當年發生什麼事，心裡開始有陰影、刻意跟陳男保持距離，但她仍不敢說出來、害怕引起長輩們騷動，可是讀大一遇到初戀，男友向她求歡時的猴急舉動，突然令她破防。

她說，男友當時激動掏出來的模樣，瞬間跟當年陳男掏出來猥褻她的畫面重疊、躍然眼前，她立刻冷卻，又不忍男友困惑與胡思亂想，她向男友坦白、生平第1次說出童年遭熟人性侵的往事。

女方表示，當時男友心疼她、呵護她，沒有強索，她也會看心情滿足對方，但被勾動的往事持續困擾她、難以擺脫對異性的懷疑，後來她發現跟女性交往才能令她安心，因而結交同性伴侶。

打開心中枷鎖後，女方終於正視這尊潛藏的心魔，她先後把實情告訴哥哥、她當時交往的同性伴侶及1位男性好友，哥哥以斷絕跟陳男接觸來表達力挺妹妹。後因父母很擔心她成為女同志，女方2022年7月決定一五一十交代清楚，為何自己會變成這樣。

女方媽媽聽完暴怒，立刻打越洋電話憤怒質問陳男「有沒有做過什麼事」、「有沒有性侵！？」陳男在電話裡短暫沉默，坦承「我覺得我的確做了不該做的事情，沒錯」等語。

法官詳查相關證人，認定女方前後所述一致，而陳男本案所涉犯對未滿14歲女子加重強制猥褻罪嫌，法定刑可判3年以上10年以下徒刑，依行為時的《刑法》規定，追訴權時效為20年，到2023年9月才期滿，女方在2022年7月提告，尚未逾期。

此外，法官指出本案犯罪地雖在國外，但屬法定刑最輕本刑3年以上徒刑之罪，且犯罪地當地國也處罰猥褻少女行為，因此仍受我國司法管轄。

法官認定陳男竟為滿足一己性慾，罔顧兒童身心健全發展，猥褻本案女方造成長達20餘年的身心影響、危害甚鉅，又沒認罪與和解賠償，判陳男5年徒刑，至於女方另指控陳男利用替她洗澡之便摸下體，法官認為欠缺佐證，此部分判決無罪，可上訴。女方對陳男提起附帶民事求償，另案審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

女大生只同意「前戲」遭台南紳士奪走第一次　她怒告性侵判決出爐

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

快訊／男子墜落15米貢寮觀景台　傷重不治

懷疑女友劈腿...19歲憲兵掐死她還「2度辱屍」　法院重判無期徒刑

快訊／南投垃圾車翻覆30米橋下！疑車頭著地「嚴重扭曲變形」

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

女大生只同意「前戲」遭台南紳士奪走第一次　她怒告性侵判決出爐

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

快訊／男子墜落15米貢寮觀景台　傷重不治

懷疑女友劈腿...19歲憲兵掐死她還「2度辱屍」　法院重判無期徒刑

快訊／南投垃圾車翻覆30米橋下！疑車頭著地「嚴重扭曲變形」

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

社會熱門新聞

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

即／嫌樓上太吵13刀砍死夫妻　高雄男一審判死刑！

西門町當街砍人滿地血！4煞年齡「最小僅14歲」原因曝光

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

柯文哲出席父親家祭痛哭　北所2點說明

中壢大彎道5天3起車禍　網回「人的問題」

即／台中年輕男高處墜落　無生命跡象搶救中

19歲憲兵掐死女友還姦屍　法院重判無期

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

即／男子墜落貢寮觀景台　傷重不治

台南婦騎車載3小孩　家境困難警通報協助

更多熱門

相關新聞

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

台南一名男子阿平（化名）透過交友軟體，認識了女學生小安（化名），2人相約到摩鐵進行愛撫前戲，怎料事後他卻遭到小安控訴性侵。阿平一審被台南地院法官判無罪，檢方提起上訴後，被台南高分院法官駁回，全案仍可上訴。

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

惡男謊稱能治異位性皮膚炎　女抽電子煙昏睡遭性侵

惡男謊稱能治異位性皮膚炎　女抽電子煙昏睡遭性侵

18歲小媽媽2度激戰13歲少年　遭判1年8月

18歲小媽媽2度激戰13歲少年　遭判1年8月

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

關鍵字：

性侵強制猥褻心魔追訴權性教育同性伴侶

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面