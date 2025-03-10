男友一舉動勾起不堪往事　她揭22年前遭熟人侵犯：跟女生才安心

▲北市1位女子6歲時遭熟人猥褻，22年後才讓惡狼繩之以法。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子22年前隨父母出國度假，遭前來借宿的父母友人陳男脫褲磨蹭，當時年僅6歲的她不懂何事，僅從此不再穿裙，後來從健康教育課理解當年遭遇、心中萌生陰影，讀大一和男友要「愛愛」時，目睹男友掏出來的模樣、更觸動她想起當年景象，終於鼓起勇氣說出實情提告，陳男辯稱追訴權已失效，台北地院算出還有1年才到期，依加重強制猥褻罪判刑5年，可上訴。

女方提告指稱，2003年夏天，她和哥哥隨父母出國度假，陳男偕妻兒來借宿，大人們常聚在一起打牌，有1天她在2樓單獨使用電腦，陳男趁隙靠過來脫掉她的內褲，抱起她坐在他腿上，接著陳男拉下褲子拉鍊，從褲襠掏出來前後磨蹭她下體。

▲被害女子遭猥褻時年僅6歲，當下不懂發生何事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

陳男到案否認故意侵犯，辯稱當年抱起女方時，不小心隔著女方內褲碰觸私處，但那是2000年的事情、並非女方所稱的2003年，距離女方2022年提告時，已超出20年追訴權時效。

由於年代久遠，法官先從入出境資料，確認女方2003年夏天，的確和父母及哥哥出國、陳男和家人前來借宿，事發時，女方哥哥和陳男女兒跑上樓找女方玩，但當時年紀小，加上陳男聽見聲響立刻停手，小孩們沒看到也沒察覺有異狀。

女方說，那時她才6歲，不懂陳男舉動是何意，但直覺不正常、也感到不舒服，她偷偷把被脫掉的內褲捲在手裡、找機會重新穿上，她也不敢跟父母告狀，裝做沒事繼續跟陳男及其家人往來，只是從此就不愛穿裙，因事發時，她就是穿裙被陳男撩起來脫褲，所以之後都穿褲裝示人。

▲被害女子讀大學時目睹男友求歡舉動，瞬間勾起童年遭猥褻的影像。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

直到上國中在健康教育課程學到性教育，女方才理解當年發生什麼事，心裡開始有陰影、刻意跟陳男保持距離，但她仍不敢說出來、害怕引起長輩們騷動，可是讀大一遇到初戀，男友向她求歡時的猴急舉動，突然令她破防。

她說，男友當時激動掏出來的模樣，瞬間跟當年陳男掏出來猥褻她的畫面重疊、躍然眼前，她立刻冷卻，又不忍男友困惑與胡思亂想，她向男友坦白、生平第1次說出童年遭熟人性侵的往事。

女方表示，當時男友心疼她、呵護她，沒有強索，她也會看心情滿足對方，但被勾動的往事持續困擾她、難以擺脫對異性的懷疑，後來她發現跟女性交往才能令她安心，因而結交同性伴侶。

打開心中枷鎖後，女方終於正視這尊潛藏的心魔，她先後把實情告訴哥哥、她當時交往的同性伴侶及1位男性好友，哥哥以斷絕跟陳男接觸來表達力挺妹妹。後因父母很擔心她成為女同志，女方2022年7月決定一五一十交代清楚，為何自己會變成這樣。

女方媽媽聽完暴怒，立刻打越洋電話憤怒質問陳男「有沒有做過什麼事」、「有沒有性侵！？」陳男在電話裡短暫沉默，坦承「我覺得我的確做了不該做的事情，沒錯」等語。

法官詳查相關證人，認定女方前後所述一致，而陳男本案所涉犯對未滿14歲女子加重強制猥褻罪嫌，法定刑可判3年以上10年以下徒刑，依行為時的《刑法》規定，追訴權時效為20年，到2023年9月才期滿，女方在2022年7月提告，尚未逾期。

此外，法官指出本案犯罪地雖在國外，但屬法定刑最輕本刑3年以上徒刑之罪，且犯罪地當地國也處罰猥褻少女行為，因此仍受我國司法管轄。

法官認定陳男竟為滿足一己性慾，罔顧兒童身心健全發展，猥褻本案女方造成長達20餘年的身心影響、危害甚鉅，又沒認罪與和解賠償，判陳男5年徒刑，至於女方另指控陳男利用替她洗澡之便摸下體，法官認為欠缺佐證，此部分判決無罪，可上訴。女方對陳男提起附帶民事求償，另案審理。