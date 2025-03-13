近百新手駕駛車禍喪命！立委要求檢討考照　交通部研擬回訓制度

▲每年有近百新手駕駛車禍死亡。（示意圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨立委林月琴今日舉辦記者會質疑考照制度無法篩選合格的駕駛人，導致每年有近百位新手駕駛死於交通事故，公路局表示，除持續推動筆試加嚴，並評估導入駕駛回訓制度，另對駕訓班正研擬加嚴學員缺課無法結業管理、累犯駕訓班禁招生、學費彈性化等草案。

公路局表示，每年都會依規定滾動檢討駕照考試內容，自108年起辦理考照前期、中期、後期的多項精進考訓及駕照管理措施，並自112年9月起針對駕駛人訓考及管理制度，召開數次交流座談會，廣納各界意見，近年實施多項精進考訓及駕照管理制度之措施，包括初考領講習課程、輕型機車增加路考、推動機車駕訓補助計畫、危險感知試題納入筆試、增加情境圖片題型、筆試汰除無鑑別度題目、機車路考增加考驗項目、汽車道路考驗、高齡換照、高風險駕駛人換發短期駕照等措施。

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針對立法委員林月琴對國內駕訓制度改革提出改革建議，質疑「筆試內容過於簡單」，公路局表示，汽機車筆試題庫已進行主題式分類並依權重比例出題，更於113年6月5日將危險感知納入機車駕照筆試題庫，分階段汰除無鑑別度之題型，經統計近5年汽車取照率約7成、機車取照率約5成5。

此外，據了解，考慮許多駕駛取得駕照後，可能因長時間未複習交通法規或駕駛習慣變差而增加事故風險，交通部也將評估導入駕駛回訓制度，讓駕駛在一定年限內重新接受交通安全教育、測試行人路權觀念，甚至進行實際道路考驗。

至於駕訓班管理，公路局表示，去年起召開4次會議討論修正民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法，包含修正學員缺課時數比例，現行缺課1/3才不能結訓，門檻將更嚴格；另駕訓班累犯也將研擬要求改善甚至停止招生，並定期考核優良者有更具體獎懲機制，學費也研擬開放彈性化，客製化課程可超過學費上限，短期內將獲共識之草案提報交通部審議，希望今年上半年可以提出草案。

公路局強調，近期將再次邀集專家學者、民意團體、駕駛學會等相關團體舉行意見交流會議，建立社會共識，以提升整體道路交通安全並降低駕駛人違規、肇事情形，維護用路人行車安全環境。