　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

近百新手駕駛車禍喪命！立委要求檢討考照　交通部研擬回訓制度

▲▼ 苗栗頭份市文化街與八德二路口，今（5）日早上8時許發生自小客車與行人交通事故 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲每年有近百新手駕駛車禍死亡。（示意圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨立委林月琴今日舉辦記者會質疑考照制度無法篩選合格的駕駛人，導致每年有近百位新手駕駛死於交通事故，公路局表示，除持續推動筆試加嚴，並評估導入駕駛回訓制度，另對駕訓班正研擬加嚴學員缺課無法結業管理、累犯駕訓班禁招生、學費彈性化等草案。

公路局表示，每年都會依規定滾動檢討駕照考試內容，自108年起辦理考照前期、中期、後期的多項精進考訓及駕照管理措施，並自112年9月起針對駕駛人訓考及管理制度，召開數次交流座談會，廣納各界意見，近年實施多項精進考訓及駕照管理制度之措施，包括初考領講習課程、輕型機車增加路考、推動機車駕訓補助計畫、危險感知試題納入筆試、增加情境圖片題型、筆試汰除無鑑別度題目、機車路考增加考驗項目、汽車道路考驗、高齡換照、高風險駕駛人換發短期駕照等措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對立法委員林月琴對國內駕訓制度改革提出改革建議，質疑「筆試內容過於簡單」，公路局表示，汽機車筆試題庫已進行主題式分類並依權重比例出題，更於113年6月5日將危險感知納入機車駕照筆試題庫，分階段汰除無鑑別度之題型，經統計近5年汽車取照率約7成、機車取照率約5成5。

此外，據了解，考慮許多駕駛取得駕照後，可能因長時間未複習交通法規或駕駛習慣變差而增加事故風險，交通部也將評估導入駕駛回訓制度，讓駕駛在一定年限內重新接受交通安全教育、測試行人路權觀念，甚至進行實際道路考驗。

至於駕訓班管理，公路局表示，去年起召開4次會議討論修正民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法，包含修正學員缺課時數比例，現行缺課1/3才不能結訓，門檻將更嚴格；另駕訓班累犯也將研擬要求改善甚至停止招生，並定期考核優良者有更具體獎懲機制，學費也研擬開放彈性化，客製化課程可超過學費上限，短期內將獲共識之草案提報交通部審議，希望今年上半年可以提出草案。

公路局強調，近期將再次邀集專家學者、民意團體、駕駛學會等相關團體舉行意見交流會議，建立社會共識，以提升整體道路交通安全並降低駕駛人違規、肇事情形，維護用路人行車安全環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

全面開戰！鳳梨怒爆疲老闆欠2億「自導自演被押走」　幫忙反被控設局

近百新手駕駛車禍喪命！立委要求檢討考照　交通部研擬回訓制度

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清「只是一次性合作」

快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

受害人+1！與家寧哥合作　開6間店「他卻0分潤」翻合約怒：鑽漏洞

赴陸要落實登錄揭露制度　旅行業憂：解除禁團令更難了

雷雨灌到周六　強烈冷氣團急凍5天「低溫下探9度」

3月接棒台灣觀光100亮點　高雄月月推「雙旗之旅」遊山海河港

Andy頻道沒了！他祝福「拿走別人心血的人萬事如意」　網：發威了

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

【忘記寶寶在睡覺】媽看影片忍不住大笑　下秒聽哭聲驚嚇急摀嘴XD

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

全面開戰！鳳梨怒爆疲老闆欠2億「自導自演被押走」　幫忙反被控設局

近百新手駕駛車禍喪命！立委要求檢討考照　交通部研擬回訓制度

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清「只是一次性合作」

快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

受害人+1！與家寧哥合作　開6間店「他卻0分潤」翻合約怒：鑽漏洞

赴陸要落實登錄揭露制度　旅行業憂：解除禁團令更難了

雷雨灌到周六　強烈冷氣團急凍5天「低溫下探9度」

3月接棒台灣觀光100亮點　高雄月月推「雙旗之旅」遊山海河港

Andy頻道沒了！他祝福「拿走別人心血的人萬事如意」　網：發威了

快訊／普丁表態支持30天停火　前提解決俄烏危機根源實現長久和平

桃園市議長邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強姊妹市情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

英國手工超跑廠「全新旗艦正式登場」！鋁合金底盤＋碳纖車頂剛性強

閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

生活熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

與家寧哥合作！開6間店「他都沒拿到分潤」：被鑽漏洞

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

《上班不要看》宣布解散！呱吉淚曝3主因

Andy頻道沒了！台南Josh發文祝福

聽說Andy請法扶律師！巴毛律師：這把坑大了

獨／男男激戰塞20cm巨棒　「姊夫」卡直腸震整晚

汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

更多熱門

相關新聞

撞行人致重傷死亡「重罰3.6萬」　陳世凱：今年6月上路

撞行人致重傷死亡「重罰3.6萬」　陳世凱：今年6月上路

去年366名行人遭車撞死，雖創下16年新低，不過交通部將再研擬修法重罰，肇事導致行人重傷、死亡除罰3.6萬元並吊銷駕照，原3年不得考照將提高為4到5年禁考照。交通部長陳世凱今(13日)受訪表示，行人在斑馬線上被撞到是國恥，目標加重罰金今年6月或7月實施、禁止考照修法預計5月底前送行政院。

路口闖紅燈　2人傷送醫

路口闖紅燈　2人傷送醫

高雄婦負氣駕車離家失聯　里港警1小時找到人

高雄婦負氣駕車離家失聯　里港警1小時找到人

撞死行人擬「5年禁考照」惹怒駕駛團體　不排除包圍交通部

撞死行人擬「5年禁考照」惹怒駕駛團體　不排除包圍交通部

台東警方強化執法提升用路安全

台東警方強化執法提升用路安全

關鍵字：

交通安全駕照考照駕訓班交通部公路局

讀者迴響

熱門新聞

曾國城道歉了

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

家寧「神隱1天出手了」！

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

24歲年輕媽淪性奴　陳屍夜店廁所

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面