出席童軍節慶祝會　賴清德：期許童軍精神帶動社會進步

▲總統賴清德出席「114年全國童軍節慶祝大會」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（15日）上午出席「114年全國童軍節慶祝大會」，肯定童軍在國際交流的成就、對環保永續的承諾，以及重視在地社區的服務精神，期許童軍精神影響社會，成為帶動國家進步重要的力量。此外，台灣更爭取到「2029年世界羅浮大會」主辦權，期許在教育部協助下，各項籌辦能順利開展，讓所有來到台灣的世界總會夥伴們都以台灣為榮、以我們的表現為傲。

賴清德致詞時表示，今天很高興接受聘書，正式擔任「中華民國童軍總會」會長。能夠成為童軍總會一員他深感榮幸，將遵守童軍總會諾言及相關規定，和大家一起努力，共同服務國家與人民。

賴清德指出，童軍總會在歷屆會長、理事長及所有童軍夥伴努力之下，不僅在世界童軍總會占有一席之地，去年更是成功爭取到「2029年世界羅浮大會」主辦權，而今年10月份「第28屆亞太童軍領袖會議」也將在高雄舉辦，這是展現台灣童軍實力、文化特色及熱情好客的重要時刻，是大家共同努力的結果，讓中華民國童軍總會走入世界，讓世界來到台灣。

賴清德說，相信在教育部支持之下，未來4年「2029年世界羅浮大會」各項籌辦能順利開展，讓所有來到台灣的世界總會夥伴們都以台灣為榮、以我們的表現為傲。

賴清德提到，除了國際交流的成就，今年童軍總會也和「台灣重新思考環保教育協會」一起推動「全國海岸線海廢調查計畫」，這是一項結合環保與教育的創新活動。台灣是海洋國家，海洋是我們共同的資產；維護海洋生態更是所有人的責任。希望童軍夥伴們踴躍加入這項計畫，展現童軍對環保永續的承諾。

而今賴清德也特別頒發「仁愛榮譽章」給「嘉義市常民複式童軍團」的曾柏錞。曾發現一位同事倒地、失去意識與心跳，立刻實施CPR救人一命，以實際行動詮釋了「義所當為，毅然為之」的童軍精神，希望這事蹟能啟發更多人發揮童軍精神，成為推動社會進步的重要力量。

賴清德說，童軍運動是一場終身旅程，「一日童軍、終身童軍」，他期許童軍精神影響社會，成為帶動國家進步重要的力量。並期待與大家一起努力，最後祝大會圓滿成功、童軍夥伴身體健康、萬事如意。