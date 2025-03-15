傅崐萁嗆賴清德司法追殺　綠委：你上次被關是被馬英九迫害嗎？

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁住處昨遭搜索，傳出與去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物有關。傅崐萁受訪時痛批，搜索票違法、總統賴清德用司法暴力追殺追殺在野黨。對此，綠委林俊憲今（15日）表示，傅崐萁上次被抓去關是國民黨時代，難道被馬英九迫害還是國民黨政治謀殺？案情交由司法釐清，司法單位也有責任跟壓力，要盡快向社會報告真相，畢竟傅崐萁現在份量不得了，是國民黨地下黨主席。

傅崐萁遭人爆料，去年立委選舉期間，提供國民黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨，國民黨議員鍾小平就曾自爆收到傅崐萁贈送1萬份修容組，後來改稱友人出錢。傅崐萁受訪時痛批，沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮進行搜索，還帶走他家種花種草的員工，「請問違反會計法可以用這種強度嗎？」請賴清德總統不要再追殺在野黨。

林俊憲表示，傅崐萁的案子尊重司法調查，但不要遇到事情老是推給民進黨、賴清德，這是最廉價箭靶，遇到事情就喊政治迫害、政治追殺、賴清德打的，真是莫名其妙，鍾小平的鍋不要讓民進黨來揹，傅崐萁的案子最早講、講得最清楚的是鍾小平。

對於鍾小平說他收到一萬份禮品，但沒有付錢。林俊憲指出，雖然鍾小平有改口，但這部分要交由司法調查是真是假，整個案情經過，司法單位也有責任跟壓力，要盡快向社會報告真相，畢竟傅崐萁現在份量不得了，是國民黨在立法院老大。

林俊憲直言，傅崐萁現在大過韓國瑜，根本就是地下黨主席，如果有查辦到傅崐萁，盡快讓社會了解整件事情的經過，但就當事人而言，不要再推給民進黨，傅崐萁上次被抓去關是國民黨時代，難道被馬英九迫害還是國民黨政治謀殺？莫名其妙，遇到事情理性面對，靜待司法調查。