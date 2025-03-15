批賴清德是麻煩製造者　國民黨轟：台灣民主的最大敵人

▲國民黨批賴清德是麻煩製造者 。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德13日召開國安高層會議，首度定調中國是「境外敵對勢力」，並提出17項因應策略，包括恢復軍事審判、強化公職人員及宗教團體赴中交流揭露制度等。國民黨今（15日）轟，真正的「麻煩製造者」，不是別人，正是賴清德本人，他不僅是兩岸關係的破壞者，更是台灣民主的最大威脅，這一切都讓人民看清了賴清德就是「台灣民主的最大敵人」。

「不用等紅共過來，綠共已經開始侵蝕台灣的民主」，國民黨指出，賴清德日前提出所謂「賴17條」，看似強硬保台，實則是為鞏固自身權力製造對立、打壓自由，甚至藉機擴權、掃除異己，只能說不用等紅共過來，賴清德帶頭的綠共就已經開始侵蝕台灣的民主。而國民黨的立場十分堅定，中華民國要自立自強、也要和平交流，絕不能造成兩岸的對立與衝突，賴清德的魯莽言行不僅是近三十幾年來首次將對岸定位為「敵對」關係，更使過去兩岸交流的努力付之一炬，賴清德簡直成為兩岸的麻煩製造者。

國民黨指出，所謂「賴17條」不僅是兩岸關係三十年來最具挑釁性的宣言，更讓台灣走向對立與衝突的危險邊緣。將對岸定義為「敵對勢力」、阻斷兩岸官方交流，等同於摧毀歷屆政府辛苦維繫的和平環境，這不僅危及兩岸安全，也讓和平變成對立、對話交流變成對抗交惡。

國民黨提到，賴清德上任以來，一直將司法與罷免作為兩把大刀、作為掃除異己的政治工具，而今「賴17條」為鞏固自身權力更是變本加厲，嚴重侵犯言論自由，嚴審軍公教、恐嚇宗教人士、查辦演藝從業人員，簡直是民主大倒退，讓台灣陷入綠共極權的陰影。

國民黨說，最令人匪夷所思的是，過去民進黨全黨以「非戰時」為由，激進推動廢除軍事審判、回歸司法，結果如今，賴清德卻以「反滲透」為由，宣布全面恢復軍事審判，顯然是「對內尋找敵人」的政治操作。追本溯源，軍事審判之所以破碎顯然與民進黨脫不了關係，而效忠國家的國軍弟兄現在居然要擔心隨時被污名、被審判、被扣上紅帽子！這種赤裸裸的威嚇與清算，根本是對軍人的背叛，是對國軍士氣的重創。

對此，國民黨強調，健全軍事審判以利國家安全、避免戰時違背「特別法優先原則」而形成混亂，早早就提醒軍事法庭對於維護軍事利益及國家安全很重要，卻被要求「把話收回去」，結果今天卻是民進黨把話吞回去、把髒水潑向國軍。真正的「麻煩製造者」，不是別人，正是賴清德本人。他不僅是兩岸關係的破壞者，更是台灣民主的最大威脅，這一切都讓人民看清了賴清德就是「台灣民主的最大敵人」。