傅崐萁遭到「司法追殺」？　簡舒培酸：把鍾小平看成賴清德

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨日因競選小物涉弊遭檢調搜索花蓮住家旁的職工宿舍，傅崐萁第一時間也在台北召開記者會怒轟，自己是遭到總統賴清德「司法追殺」。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（15日）開酸，當初爆料者是國民黨北市議員鍾小平，傅崐萁現在根本是把「鍾小平」看成「賴清德」。

簡舒培提到，很多四、五年級生小時候寫作文都有一個SOP，那就是無論題目是我的家庭、我的志願還是遠足心得，最後扯上一句「反攻大陸，解救水深火熱的同胞」，這篇作文就能有一定的分數，那是戒嚴威權時期的台灣。

然而，簡舒培不解，到了2025年的民主台灣，還是有著一批人，無論什麼事情都扯上賴清德、民進黨，好像這樣講，就會有誰給他們打個60分、80分一樣。

簡舒培直指，譬如，國民黨團總召傅崐萁因為修容組競選小物案遭到調查，北檢前往傅崐萁位在花蓮住家旁的職工宿舍搜索，正常人的反應是「尊重司法」，傅崐萁的膝反射卻是，「請賴清德總統不要再追殺在野黨」，對於大家質疑修容組的來源等問題卻避而不談。

簡舒培表示，傅崐萁點名賴清德，但修容組事件會爆發，起因就是國民黨北市議員鍾小平在政論節目脫口承認，「一萬份修容組是傅崐萁送的」。簡舒培開酸，傅崐萁根本是把「鍾小平」看成「賴清德」。

此外，更讓簡舒培不解的是，國民黨立委王鴻薇還說，檢調搜索傅崐萁是「擒賊先擒王」。簡舒培直言，難道是因為罷免戰況「35：0」太難看，所以，國民黨立委已經不把朱立倫當「王」，而尊崇傅崐萁這尊「花蓮王」？

簡舒培狠嗆，王鴻薇的說法，更是承認國民黨陣營的52+2席立委全都是「賊」？畢竟這一年以來，國民黨立委在立法院無視議事規則、不管程序正義，各種荒謬的毀憲亂政提案，極盡毀滅國家體制之事，的確就是國家的「內賊」。