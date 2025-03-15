「國安法庭」能解決軍審弊病？　藍委酸：沈伯洋覺得共諜抓得不夠多

▲中國國民黨立委馬文君。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對恢復軍事審判一事，民進黨立委沈伯洋日前表示，軍審過去有許多讓人詬病的問題，包括審檢未分立、獨立性不足等，因此在普通法院設立「國安法庭」是比較能解決問題的方法。對此，國民黨立委馬文君昨（14日）嘲諷，沈伯洋大概是覺得國內共諜抓得不夠多、審得不夠快、判得不夠重，寧可濫訴，不可放過，所以恢復軍審之外，還要多搞一個國安法庭，專審國安案。

馬文君提到，賴清德提出恢復軍事審判制度，讓她愈想愈毛骨悚然，而且在總統記者會後，民進黨新北市議員林秉宥發文評論軍審，同黨立委沈伯洋也留言，竟「加碼」認為還要設立「國安法庭」。

馬文君指出，沈伯洋說國安事件應該由專業國安法庭負責，但實際上，就是滿腦子要管控第五縱隊，什麼都是認知作戰，開口在地協力者，閉口四合一敵人。

因此，馬文君開酸，沈伯洋大概是覺得國內共諜抓得不夠多、審得不夠快、判得不夠重，寧可濫訴，不可放過，所以恢復軍審之外，還要多搞一個國安法庭，專審國安案。

然而更讓馬文君在意的是，這樣的主張，令她想起德國納粹在1934年成立的「人民法院」，當年，希特勒因為對國會縱火案的判決結果不滿，直接在憲法框架外，設立了可直接操控的司法機關，人民法院不審一般案件，專審廣義的「政治犯罪」，且法庭成員多為納粹的橡皮圖章，聽從指示，有時還由納粹黨員直接開庭。

馬文君表示，納粹德國的判決往往不符合司法程序，直接定罪，所以法庭的死刑率極高，有名的判例就是1943年白玫瑰反抗運動的多名成員被直接判死，審理程序甚至僅有短短一小時。

馬文君直指，人民法院就是納粹控制社會、攻擊政敵、掃除異己的利器，聽到沈伯洋提國安法庭，不由得懷疑，當年是納粹黨員，未來坐在國安法庭的，會不會是青鳥、黑熊？到頭來，恢復軍審，恐怕不是賴總統設想的解答，而是這條擴權獨裁之路的起點而已。