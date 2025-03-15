轟賴清德假借國安之名行威權之實　藍：麥卡錫綠色恐怖籠罩全台

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前宣布5大國安威脅與17項因應策略，並直接將中國定義為境外敵對勢力；14日北檢也大動作搜索國民黨立院總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚官邸的員工宿舍。國民黨團轟，賴政府現在假借「反共」、「國安」之名，在全台行「威權」、「綠色恐怖」、「準戒嚴」之實，「麥卡錫綠色恐怖的靈魂正在台灣徘徊」。

面對近日賴政府的作為，國民黨團指出，賴政府就是以國安、反共名義「恢復軍事審判」、「緊縮兩岸交流」、「政治忠誠表態」、「準戒嚴狀態上路」；針對台北地檢署14日大動作赴花蓮搜索傅崐萁員工宿舍。國民黨團說明，看似為犯罪偵查，實為「政治追殺式搜索」，恫嚇全民。其因在於所謂的「修容小物案」，相關人員早已被調查局約談多次且皆被無保請回在案。然而昨天搜索的同時，綠營側翼媒體、網紅早已收到消息，配合現場直播、引導式報導，這不是「針對性政治追殺」？什麼才是「司法介入政治」？什麼才是「司法介入大惡罷」？

國民黨團提到，依照台灣公民人權聯盟、台灣人權促進會、公督盟、民間司法改革基金會於2023年3月公布的司法信任度民調指出，全台民眾對於台灣的司法的公正性、司法改革的滿意度僅三成，高達近九成民眾認為檢察官辦案會受政治力影響；六成七的民眾則認為檢察官辦案過程會濫用權力。昨天檢察官的「濫權搜索」完全印證，民進黨側翼的自證預言。何其可悲？何其諷刺？

國民黨團提醒國人，現在賴政府假借「反共」、「國安」之名，在全台行「威權」、「綠色恐怖」、「準戒嚴」之實，其目的是在恫嚇在野黨、恫嚇全民，中華民國的民主不是「人民做主」，只能「民進黨做主」、「賴清德做主」。賴清德政府面對在野黨、國會的監督、質疑，具體回應就是「統統抓起來」，民眾黨柯文哲前主席被關、傅崐萁被不當政治搜索，更不要論民進黨內被賴清德整肅的異己早已噤若寒蟬，這跟當年的「麥卡錫紅色恐怖」何異？

國民黨團提醒賴清德，要當好一國之君，不是要人民害怕你，而是要人民尊敬你。面對為何台積電赴美投資案政府沒有作為？電價何時凍漲？役男要當二年兵？政府準備戒嚴？這些都是人民想要聽到賴清德總統的具體回應、策略及主張。而不是「黔驢技窮」般的高舉「反共大旗」，行「威權統治」之實。「賴清德總統，回頭吧，若執意一意孤行的結果，將迎來的是萬劫不復及無底深淵，你準備好了嗎？」。

