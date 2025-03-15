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藍推反廢死、反戒嚴公投對抗大罷免　柯建銘：把台灣人當3歲小孩？

▲▼民進黨團 召開 協尋韓院長 剛開工詐騙集團 又出來了 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

為反制大罷免潮，國民黨團擬推動「反廢死公投」、「反軍事戒嚴公投」。對此，民進黨團總召柯建銘今（15日）表示，憲法判決已經很清楚，死刑合憲，且今年一月也執行死刑，國民黨把台灣人民當三歲小孩啊，這個也可以騙。對於前總統馬英九要求總統賴清德，收回中國是境外敵對勢力的說法，柯也表示，馬英九是國民黨詐騙集團始祖，「乾脆搬到大陸去住就好了，不需要在這騙台灣人」。

國民黨團為反制大罷免潮，先擬定「反廢死公投」；隨後，在總統賴清德宣布要恢復軍事審判，國民黨團再次推出公投反制，將詢問民眾是否同意「效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」

柯建銘強調，他從以前到現在開記者會都是一以貫之，藍白和中國要滅亡台灣，國民黨主席朱立倫發動罷免，民進黨則是民意先行，只有從旁協助，沒有所謂民進黨先罷免，藍白顛倒是非一直在騙，緊抱九二共識、一國兩制，要讓台灣滅亡，再清楚不過，一騙再騙，只是加速滅頂。

柯建銘指出，國民黨團會議通過「反廢死公投」，這根本莫名其妙，憲法判決已經很清楚，死刑合憲，且今年一月也執行死刑，「國民黨還要公投反廢死，把台灣人民當三歲小孩啊？這個也可以騙。」

柯建銘續指，國民黨團說反對軍事審判、反戒嚴，但賴清德總統早就說過台灣不可能戒嚴、沒有戒嚴的空間也從此不會戒嚴，現在已經是民主時代，不可能倒退，而國民黨不是倒退到戒嚴，是倒退變成共產國家，這更嚴重，所以怎麼可能有人連署國民黨的罷免案？

對於馬英九要求賴清德，收回中國是境外敵對勢力的說法，柯建銘則說，馬英九是國民黨詐騙集團的始祖，明明沒有九二共識也在騙，而且惡意曲解前總統李登輝1991年修憲、廢止動員戡亂臨時條款，表示一邊一國了，這是李登輝原意，馬英九卻刻意曲解，說台灣和大陸不是敵人了、不應該敵對。

柯建銘指出，中國整天要把台灣併吞，當然是敵對國，「馬英九要化獨漸統是你家的事情，你要跟中國統一，乾脆搬到大陸去住就好了，不需要在這騙台灣人，所以藍白都是詐騙集團，白的是附隨組織。」
 

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