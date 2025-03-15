防失智長者走失「衛星定位裝置」最有效　北市申請率卻僅千分之1

▲失智症示意圖。（圖／123RF）



記者陳家祥／台北報導

根據北市府統計，50歲以上失智症人口推估約4萬8千人，佔全市249萬人口近2%，但議員詹為元發現，能有效預防失智者走失的個人衛星定位裝置申請率偏低，近3年總申請數僅134件，申請率僅千分之1，要求社會局設法提升申請補助的誘因。對此，社會局指出，失智長者無意願申請，可能是無外出能力，或無需求、不習慣配戴手鍊。

詹為元表示，2個月前發生知名林姓藝人父親走失而不幸離世的事件，引起社會大眾關注外，再次凸顯失智長者走失問題的嚴重性。目前社會局提供的預防措施，包括個人衛星定位器、預防走失手鍊、指紋捺印、愛心布標、緊急連絡卡等；雖然選擇多元，但僅有個人衛星定位器能即時提供失智長者的所在位置，其餘只能協助身分確認，無法預防走失或加速尋獲。

詹為元指出，檢視近3年數據，個人衛星定位器補助申請，111年僅38件、112年42件、113年54件，3年內總申請數僅134件，換算平均每年不到50件申請，遠低於台北市推估失智人口4萬8千人的需求，約是每1000位失智長輩，只有1位申請補助個人衛星定位器，顯見衛星定位器的補助資格或是推廣方式，應有加強或調整的空間。

另外，根據市府提供的預防走失手鍊申請數據，111年416件、112年506件、113年508件，平均每年約500件，總發放數量雖然看起來增加，但市府僅統計「新增申請數」與「累計發放數」，並未掌握實際配戴率，缺乏有效的追蹤機制，無法得知長者是否真的配戴、是否發揮應有作用。

對此，北市社會局回應，預防走失手鍊主要功能仍限於提升走失後被尋獲之機率，故除透過申請輔具以減輕部分照護壓力，更需要結合家庭、社區與專業照護的力量，以提升失智症者之福祉。

為擴大推動個人衛星定位器補助，社會局除了依衛福部訂定的身心障礙者輔具補助外，也自籌經費擴大對象，凡設籍且居住臺北市，並經地區型以上醫院診斷為失智症者，提供1萬到7000元的補助，協助家人或朋友購置個人衛星定位器。

另外，社會局也將針對各聯合醫院、警察分局及派出所等單位加強宣導，如遇有失智症民眾或其家屬，可及時提供個人衛星定位器之補助資訊，以協助民眾購置。家中如有設籍且居住台北市，並經地區型以上醫院診斷為失智症者，可逕洽台北市輔具中心洽詢，台北市合宜輔具中心02-77137760、台北市西區輔具中心02-2523-7902、台北市南區輔具中心02-27207364。