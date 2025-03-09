嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

▲嘉義縣慶祝婦女節，「當Women同在一起 我嘉1」，8位傑出女性受表揚 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局昨(8)日在府前廣場舉辦「當Women同在一起 我嘉1」婦女節活動，縣長翁章梁與8位傑出女性走過星光紅毯，她們都帶著應援團盛大入場，上台接受翁章梁公開表揚。翁章梁希望藉由公開表揚，鼓勵女性自信展現、積極參與，進而促進性別平等，共同推動婦女平權。

今年嘉義縣遴選出8位傑出女性，分別是林柔杏、許芳瑜、鄭怡雯、曾明月、謝孟潔、魏珍群、蔡明純及陳媺慈，她們在專業領域發光發熱，為社會做出顯著貢獻。

翁章梁表示，婦女在社會中長期處於弱勢地位，為提升婦女權益，落實性別主流化，縣府將持續配合聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約 (CEDAW)」精神，檢視並優化政策及法令，落實性別平權。

社會局長張翠瑤指出，婦女節是每年的代表性活動，不僅有精彩的舞台表演、好禮摸彩，還有免費美甲、按摩、人像素描等女性尊榮服務市集，民眾完成闖關集章遊戲，還能獲得限定紀念品。

社會局在3月份的「全國婦女歷史月」期間，也將規劃一系列精彩活動，包括婦女節特展、藝術家分享講座及女性經濟座談等，內容豐富多元。