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來台當翻譯美國7旬翁退休成獨居老人　住家驚變誇張「垃圾山」

▲▼美國7旬翁來台當翻譯退休成獨居老人，住家驚變誇張「垃圾山」，黃瀞瑩發現後立即協調相關單位處理。（圖／黃瀞瑩議員研究室提供）

▲美國7旬翁來台當翻譯退休成獨居老人，住家驚變誇張「垃圾山」，黃瀞瑩發現後立即協調相關單位處理。（圖／黃瀞瑩議員研究室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市北投區湖山里日前有78歲名長者在外遊蕩呆坐多時，台北市議員黃瀞瑩團隊發現後立即聯繫里長、警消人員等，先合力將其帶回住所，發現屋內雜亂堆放滿滿的瓶罐、書籍等，畫面看來一片狼藉，明顯是需要關懷的長者。後續團隊媒合社福中心介入，並勸說赴院治療。北市社會局指出，經評估該長者無法返回社區生活，後續將協助安置至養護機構。

台北市議員黃瀞瑩表示，日前團隊發現一位獨居的78歲長者，在外面呆坐了一整天。好在有熱心民眾注意到，湖山里長李秋霞也馬上到場協助，才發現阿公不僅雙腳發炎腫脹，也多日未進食。推斷是因為該長者住在山上，光是下山採買就耗盡體力，沒有力氣走回家，最後才癱軟在路邊。

黃瀞瑩說，里長與警消人員一同攙扶阿公回家後，映入眼簾的是髒亂的居家環境。顯然阿公的自理能力正在急速下滑，需要社福與醫療資源的立即協助。

隨後在了解狀況後，黃瀞瑩服務團隊登記該名長者的資訊，並立刻媒合北投社福中心，邀請國軍北投醫院醫療團隊到府做健康評估。考量該長者有立即就醫需求，感謝天母消防分隊與公園派出所的同仁們，合力勸說將他送往陽明醫院看診。

▲▼美國7旬翁來台當翻譯退休成獨居老人，住家驚變誇張「垃圾山」，黃瀞瑩發現後立即協調相關單位處理。（圖／黃瀞瑩議員研究室提供）

黃瀞瑩表示，然而，如同許多長輩，阿公一開始對送醫非常抗拒，看診之後也不想住院，多虧熱心民眾、里長、警消、社工與醫護團隊的勸說，他才點頭住院留觀，「但這次特別的是，這位阿公不是台灣人，而是一位美國人」。

黃瀞瑩說，該名長者領有台灣永久居留證，以前是外交部翻譯官；或許是因為熱愛這片土地，一直長住在台灣；也或許是不想麻煩別人，就算生活環境不佳、體力透支倒在路邊，也不願主動求助。

對此，北市社會局表示，該長者是美國籍，領有台灣永久居留證，自述於年輕時來台從事翻譯工作，自退休後便獨居於湖山里租屋處，目前由北投社福中心安排定期關懷訪視。

社會局指出，北投社福中心於3月6日會同議員主任、聯合醫院居家醫療團隊、湖山里里長、鄰長、及房東至案家訪視，經醫生評估，案主有外傷狀況，需要醫療處置，但過程中案主不願配合。

社會局說，該名長者經醫生評估有疑似妄想及失智之症狀，須強制就醫並處理外傷問題，送至聯合醫院陽明院區接受治療，現於聯合醫院陽明院區住院中。經評估該長者無法返回社區生活，後續將協助安置至養護機構。

黃瀞瑩指出，台北市目前登記在案的獨居長者將近1萬名，但真正的黑數可能更多，這些人都需要我們多一點點關心，少一點點冷漠。畢竟，大家都可能在人生的某個階段，被迫獨自面對歲月的無情。現在關心別人，就是照顧未來的自己。所以，在路上看到有人需要幫助，請勇敢開口，你的關心，或許能改變一個人的人生。

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