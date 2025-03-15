7縣市炸大雨！　午後「強烈冷氣團」來襲凍如冬天

▲今天下午強烈大陸冷氣團南下，氣溫驟降。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面影響，氣象署針對北北基等7縣市發佈大雨特報。下午開始強烈大陸冷氣團南下，氣溫驟降，晚上溫度僅剩15度，週日晚-週一清晨可能還會達到寒流強度、低溫剩5度。

根據中央氣象署資料顯示，今天清晨前各地偶有局部短暫降雨，北部降雨機率較高，從白天起，隨著鋒面通過，天氣轉趨不穩定，基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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▲7縣市大雨特報。（圖／中央氣象署，下同）

氣象署針對苗栗縣、桃園市、新北市、台北市、基隆市、新竹市、新竹縣等7縣市發佈大雨特報。

溫度方面，白天北部、東北部及東部高溫約22-26度，中南部及東南部約28-31度，應注意明天下午起強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷，預測夜間北臺灣低溫下降到15-16度，其他地區低溫約18-22度，澎湖全天19-26度，金門16-23度，馬祖12-14度。

3/16(週日)清晨鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷；基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

▲下週凍回冬天。

3/16(週日)白天至3/17(週一)強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，降雨趨勢逐步減緩，3/16北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲；3/17東半部地區有局部短暫雨，西半部山區為短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴，逐漸轉為乾冷天氣型態。

氣溫(3/16~3/17)：北部及東北部10~18度，中部12~20度，南部14~24度，花東14~23度；澎湖15~20度，金門11~18度，馬祖9~14度。

3/18(週二)~3/20(週四)強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部留意日夜溫差變化大；環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨。

氣溫：北部及東北部9~20度，中部11~22度，南部13~24度，花東14~22度；澎湖14~19度，金門11~19度，馬祖9~13度。

3/21(週五)強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升；輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

氣溫：北部及東北部12~23度，中部12~25度，南部15~27度，花東16~24度；澎湖17~21度，金門13~21度，馬祖10~15度。