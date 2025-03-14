雷雨明天擴大轟全台　下周「凍回冬天」最冷剩9度

▲明天鋒面通過，全台各地全面性降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(15日)鋒面通過，全台各地將出現全面性降雨或雷雨，其中中部以北有較大雨勢，明天下半天強烈冷氣團南下，溫度一路下滑，預計要冷到下周四，其中下周二清晨是最冷時刻，局部低溫下探9度。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天仍有鋒面影響，不過晚上降雨偏少，僅北部、花東有降雨，今晚到明晨有一個空檔，降雨區比較小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過周六鋒面通過，劉沛滕說明，明天各地降雨比較全面性，會有雷雨，中部以北有局部較大雨勢，鋒面預計明天白天到中午慢慢從北台灣通過，雨勢比較明顯，隨後強烈冷氣團南下，明天下午開始整體溫度逐漸下降，晚上北台灣低溫約15到17度，其他地區氣溫也會下降。

▲一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，這波強烈冷氣團影響周日到下周二清晨天氣寒冷，在後續轉乾冷和輻射冷卻作用下，下周二清晨將是最冷的時間點，宜蘭、北部低溫預估9到10度，局部地區會更低，中部地區也有11度上下的低溫，南部、花東約14度，強烈冷氣團預估影響到下周四，下周五明顯回溫。

後續降雨部分，劉沛滕表示，周日降雨將會趨緩，中南部平地降雨減少，下周一僅東半部和山區有降雨，之後轉為乾冷天氣型態。

降雪方面，劉沛滕分析，周日和下周一中部以北3000以上高山可能有降雪機會，不過機率沒有很高。