國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了　全班瞬間沸騰

▲台師大國文學系教授徐國能。（圖／翻攝自臉書／徐國能）

記者柯沛辰／綜合報導

台師大國文學系教授、作家徐國能獲獎無數，散文集《第九味》更被不少國文課本選為教材。近日，有高中生寫學習單，正好寫到這一部份卡關，索性直接打給作者求救，結果竟真的得到本人回覆。影片曝光後，引發網友熱議，短短6小時就吸引3萬人按讚。

桃園武陵高中一名學生寫國文作業遇到難題，突發奇想上網搜尋作者電話，直接打給對方求解。沒想到作者徐國能不僅接起電話、親自解答，還鼓勵學生若有其他問題可再討論。

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影片中可見，學生寫學習單寫到卡關，直接用手機打給作者詢問，還開擴音，結果作者親切解答，讓班上同學們出乎意料，紛紛靠上前聆聽重點，並把這段有趣的過程錄下來。

拍下影片的原PO表示，這是一次非常好的交流機會，「電話一掛我們全班都在大叫歡呼加鼓掌，超扯，那同學超級勇！」不過，他也說明，同學只有打一通電話詢問，希望大家把影片當作暖心故事看一看就好，不要去騷擾教授。

許多網友看完紛紛笑回「直接避免藍色窗簾」、「下次老師會問：同學你綁紅布在眼睛幹嘛？學生：我問問看徐志摩」、「這就是『解鈴還須繫鈴人』嗎」、「我明天就打給李白」、「高中的時候超喜歡這篇文章，作者介紹放的照片就感覺是很親切的人，沒想到真的這麼親切」、「這就是解決問題的能力嗎」。

根據《民視新聞網》報導，徐國能教授受訪時坦言，接到這通求救電話的當下其實很意外，但他很佩服學生的想法跟實踐的勇氣，因為現在的學生跟過去不太一樣了，他們重視的是如何利用網路、媒體資源去尋求解決問題的管道。