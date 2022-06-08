女兒造句「800因此ㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋ」　媽無言！網笑：國文老師QQ

▲女兒「台灣國語」造句，讓媽媽看傻了。（圖／翻攝自阿翰po影片YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

面對孩子作業創意發揮，卻讓爸媽頭疼了！一名媽媽苦笑表示，打開女兒國文作業，其中造句題目中，女兒天兵作答「「九天ㄒ一ㄢˊ女從800因此～600因此～ㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋ。」創意神作曝光後，引來5千名網友驚呼，「是阿公阿嬤帶大的嗎」、「有出息」、「這個我給一百分」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》爆笑直呼，昨（7）日檢查女兒國文作業，其中造樣造句有一道「……因此……」的題目，女兒卻秒聯想網紅阿翰化身「九天玄女」的時事哏，接著陶氣手寫「九天ㄒ一ㄢˊ女從800因此～600因此～ㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋ。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽看完女兒「傑作」後，臉上立刻冒出三條線，尤其把「800因此（一ㄣ ㄘˇ）」、「英呎（一ㄥ ㄔˇ）」認為是同字詞，還有「九天玄女」中的玄「ㄒㄩㄢˊ」寫成「ㄒ一ㄢˊ」，讓她當下哭笑不得。

▲女兒把「因此與英呎」搞混了。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，引來近5千名網友朝聖笑虧，還幫忙多糾正，「不是ㄌㄡˋ，是ㄖㄡˋ」、「到小六畢業前都不准再看YouTube」、「在繼續線上上課，災情會更慘」、「國語老師哭哭了」、「注音都還可以台灣國語」、「幼小心靈被污染」、「這小孩好強喔～聯想力有夠豐富，我一開始還沒看懂」、「小孩入戲太深嗎」、「是阿公阿嬤帶大的嗎」、「有出息」、「這個我給一百分」。