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鹿港4便當9百！總鋪師歌手曬照：我家的只要3百　網友驚：想買

▲陳隨意po出自家團膳便當4個300元，高CP值引發討論。（圖／翻攝自陳隨意臉書）

▲歌手陳隨意po出自家團膳便當4個300元，高CP值引發討論。（圖／翻攝自陳隨意臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港一家自助餐店4個便當10道菜要價900元，引發網友討論，「總鋪師歌手」陳隨意也在臉書公開自家團膳便當照片，有雞腿、排肉、炸蝦、番茄蛋、及蔬菜等等、「4個便當300元」等於1個只要75元，菜色調配令人食指大動，甚至藝人明星也大喊想買，高CP值迅速引爆網友熱議。

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

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▲民眾到鹿港某間自助餐店買4個便當，10道菜共花了900元。（圖／民眾提供）

陳隨意多年經營團膳，即使他和妻子都是歌手，仍將團膳視為事業重心，他親自設計菜單，確保菜色多元且品質優良。看到900元4個便當的新聞後，他立刻在網路上分享自家便當，直言：「不是900元吃不起，而是自家團膳更有性價比！」此言一出，引起廣大共鳴。

照片中的便當每份5菜1主菜（雞腿、雞排或豬排），價格75元，消息一出，吸引眾多網友詢問購買方式及外送服務，甚至藝人明星看了也超想吃，網友紛紛表示價格便宜到不可思議。

然而，陳隨意說明，其團膳主要服務工廠、公司等團體客戶，並非零售。他強調團膳以薄利多銷為核心，透過大量訂單維持低價。此說明雖讓許多想嚐鮮的網友感到可惜，但高CP值的便當已成功吸引眾人目光。

▲陳隨意po出自家團膳便當4個300元，高CP值引發討論。（圖／翻攝自陳隨意臉書）

▲歌手陳隨意po出自家團膳便當4個300元，高CP值引發討論。（圖／翻攝自陳隨意臉書）

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