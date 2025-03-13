自助餐10道菜900元！居民傻眼「沒遇過這麼貴的」　老闆發聲了

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港一名消費者，到一間自助餐店挑選包含高麗菜、花椰菜、南瓜、茄子、大白菜、炒花枝、雞腿、排骨、雞肉和荷包蛋等10道菜餚，不料結帳時被告知價格高達900元，讓她驚訝不已，直呼是「人生中最貴的便當」。 儘管事後確認價格無誤，並將便當帶回家與2個孩子享用，但她仍將此事拍照發文，引發網友熱烈討論。

這位媽媽表示，她原本預估便當價格約在500元左右，沒想到竟高達900元，即使是3人份，也遠高於其他店家同等份量的價格，甚至足以在餐廳享用火鍋，讓她難以置信。

▲該間自助餐店在地有好口碑。（圖／民眾提供）

該自助餐店在鹿港鎮已經營3、40年，憑藉著良好的口碑和穩定的品質，在競爭激烈的市場中屹立不搖，針對此事件，業者也出面說明。老闆表示，店內食材皆為新鮮貨真價實，價格反映食材成本和份量。例如，花枝每台斤要價350元，蘆筍每斤則高達300元。業者強調，所有菜餚的價格都是根據食材成本和顧客所夾取的份量計算，絕非漫天喊價。

▲蘆筍每台斤要價300元。（圖／民眾提供）

老闆也提到，若顧客對價格有任何疑問，應當場提出，店家會詳細解釋每道菜餚的計價方式，而非事後在網路上抱怨，讓店家失去當面說明的機會。許多鹿港當地居民也為這家自助餐店發聲，認為該店以食材新鮮、烹飪不油膩聞名，餐盒乾淨清爽，與其他自助餐店相比，價格確實偏高，但品質衛生一直都很穩定。

▲花枝每台斤要價350元。（圖／民眾提供）

然而，該店自助餐的計價方式也一直以來備受爭議。由於價格多半由老闆憑經驗判斷，而非公開透明的秤重計價，因此容易產生誤解和糾紛。有其他的便當店業者認為，如果消費者真的認為買的太貴，可以試著和商家議價看看，雙方做良性溝通。

▲該間自助餐店在地有好口碑。（圖／民眾提供）