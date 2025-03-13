　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

自助餐10道菜900元！居民傻眼「沒遇過這麼貴的」　老闆發聲了

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港一名消費者，到一間自助餐店挑選包含高麗菜、花椰菜、南瓜、茄子、大白菜、炒花枝、雞腿、排骨、雞肉和荷包蛋等10道菜餚，不料結帳時被告知價格高達900元，讓她驚訝不已，直呼是「人生中最貴的便當」。 儘管事後確認價格無誤，並將便當帶回家與2個孩子享用，但她仍將此事拍照發文，引發網友熱烈討論。

這位媽媽表示，她原本預估便當價格約在500元左右，沒想到竟高達900元，即使是3人份，也遠高於其他店家同等份量的價格，甚至足以在餐廳享用火鍋，讓她難以置信。

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

▲該間自助餐店在地有好口碑。（圖／民眾提供）

該自助餐店在鹿港鎮已經營3、40年，憑藉著良好的口碑和穩定的品質，在競爭激烈的市場中屹立不搖，針對此事件，業者也出面說明。老闆表示，店內食材皆為新鮮貨真價實，價格反映食材成本和份量。例如，花枝每台斤要價350元，蘆筍每斤則高達300元。業者強調，所有菜餚的價格都是根據食材成本和顧客所夾取的份量計算，絕非漫天喊價。

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

▲蘆筍每台斤要價300元。（圖／民眾提供）

老闆也提到，若顧客對價格有任何疑問，應當場提出，店家會詳細解釋每道菜餚的計價方式，而非事後在網路上抱怨，讓店家失去當面說明的機會。許多鹿港當地居民也為這家自助餐店發聲，認為該店以食材新鮮、烹飪不油膩聞名，餐盒乾淨清爽，與其他自助餐店相比，價格確實偏高，但品質衛生一直都很穩定。

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

▲花枝每台斤要價350元。（圖／民眾提供）

然而，該店自助餐的計價方式也一直以來備受爭議。由於價格多半由老闆憑經驗判斷，而非公開透明的秤重計價，因此容易產生誤解和糾紛。有其他的便當店業者認為，如果消費者真的認為買的太貴，可以試著和商家議價看看，雙方做良性溝通。

▲民眾到鹿港某間自助餐店買便當10道菜900元。（圖／民眾提供）

▲該間自助餐店在地有好口碑。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市議長邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強姊妹市情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

桃園航勤逾千員工近五成為中高齡　申請這項計劃後留任率96%

北榮桃園分院性別友善門診　醫事人員別上「跨性別金屬徽章」

中原大學就業博覽會3／26登場　提供逾5,000個優質職缺

餐前吃阻斷一定有效？藥師搖頭：成分功效要了解

「2025台南新藝獎」晚宴暨頒獎典禮　藝術家與各界共同成就台南盛事

台南市勞工領袖大學初階班開訓　促進勞工終身學習邁向卓越成功

台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕　舉辦文化季走讀導覽

台南西濱公路出現廢棄「椰子殼小山」　環保局要追查兇手

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

【忘記寶寶在睡覺】媽看影片忍不住大笑　下秒聽哭聲驚嚇急摀嘴XD

桃園市議長邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強姊妹市情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

桃園航勤逾千員工近五成為中高齡　申請這項計劃後留任率96%

北榮桃園分院性別友善門診　醫事人員別上「跨性別金屬徽章」

中原大學就業博覽會3／26登場　提供逾5,000個優質職缺

餐前吃阻斷一定有效？藥師搖頭：成分功效要了解

「2025台南新藝獎」晚宴暨頒獎典禮　藝術家與各界共同成就台南盛事

台南市勞工領袖大學初階班開訓　促進勞工終身學習邁向卓越成功

台南南勢街西羅殿慶祝保安廣澤尊王聖誕　舉辦文化季走讀導覽

台南西濱公路出現廢棄「椰子殼小山」　環保局要追查兇手

快訊／普丁表態支持30天停火　前提解決俄烏危機根源實現長久和平

桃園市議長邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強姊妹市情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

英國手工超跑廠「全新旗艦正式登場」！鋁合金底盤＋碳纖車頂剛性強

閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

馬路驚見50公斤史詩級 #巨蟒　女壓到慘摔車！超扯畫面曝

地方熱門新聞

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

員工近五成為中高齡　申請這項計劃留任率96%

台南出現廢棄「椰子殼小山」　環保局要追兇手

中原大學就博會3/26登場　提供逾5,000個職缺

桃榮性別友善門診　醫事人員別上這徽章

餐前吃阻斷一定有效？藥師搖頭：成分功效要了解

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

「2025台南新藝獎」晚宴暨頒獎典禮

台南南勢街西羅殿舉辦文化季走讀導覽

台南市勞工領袖大學初階班開訓

邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　回收再利用

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

美國華裔民選官員協會訪台南市消防局雙方交流消安議題

更多熱門

相關新聞

PO文揶揄「小淫蟲」　彰化男挨告遭判刑

PO文揶揄「小淫蟲」　彰化男挨告遭判刑

彰化一名中年男子因宮廟事務與另一名男子產生嫌隙，使用3帳號多次暱名在網路留言，嘲諷對方「好色」、「屁小孩」、「小淫蟲」、「亂搞男女關係」，甚至將其住家地址公開，損害對方名譽，中年男得知後怒而提告求償，地院審結，依非法利用個人資料罪、公然侮辱罪及加重誹謗罪判刑。

即／國1彰化段聯結車翻覆　後方回堵7公里

即／國1彰化段聯結車翻覆　後方回堵7公里

彰化男猥褻女室友拉她手擼下體　下場曝光

彰化男猥褻女室友拉她手擼下體　下場曝光

台塑新智能再砸400億建二期電芯廠　目標上看10GWh

台塑新智能再砸400億建二期電芯廠　目標上看10GWh

男大生139線下坡過彎失控撞路燈

男大生139線下坡過彎失控撞路燈

關鍵字：

彰化便當自助餐花枝蘆筍快餐店

讀者迴響

熱門新聞

曾國城道歉了

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

家寧「神隱1天出手了」！

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

24歲年輕媽淪性奴　陳屍夜店廁所

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面