台南透天宅除濕機起火　屋主驚覺速撲滅

▲台南市消防局第七大隊表示，請市民居家住宅要加裝住宅用火災警報器，更能及早發現警示民眾，有效遏止火勢蔓延，避免憾事發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區林森路透天住宅電器起火，3月13日晚間發生火警，屋主在樓上嗅到異味，下樓查看，發現一樓和室除濕機起火，立即進行自撲，無人傷亡，虛驚一場。

由於該住戶一樓未裝設住宅用火災警報器，所幸屋主在家，在樓上有聞到冒煙及燒焦味，下樓查看，並立即撲滅火勢，才沒有造成人員傷亡。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，請市民居家住宅要加裝住宅用火災警報器，更能及早發現警示民眾，有效遏止火勢蔓延，避免憾事發生。

消防局長李明峯呼籲市民朋友務必留意家中用火用電安全，除濕機老舊或異常，使用延長線時不可綑綁，以免通電時溫度升高造成電線過熱起火。用電量較大之電器（冷暖氣機、微波爐、電磁爐、烤箱、電鍋等）應避免以延長線共用同一組插座，以防高負載產生危險，防範火災發生。並謹記電氣防範口訣「五不一沒有」：不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、沒有安全標章的產品，不要買、不要用，並定期檢查臥室及客廳之電氣產品安全性，養成良好使用習慣，共同秉持著市長黃偉哲的施政理念，創造更有防災意識的先進都市及安全的居住環境。