台南學甲警重拳出擊！　「酒駕零容忍」專案全面守護道路安全

▲台南市警學甲分局展開為期5日的「酒駕零容忍」專案執法行動，13日聯合環保局及麻豆監理站共同執行聯合稽查勤務時，查獲酒駕案件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為確保民眾行車安全，台南市警學甲分局於12日起展開為期5日的「酒駕零容忍」專案執法行動，13日聯合環保局及麻豆監理站共同執行聯合稽查勤務時，查獲酒駕案件，呼籲飲酒後勿心存僥倖駕駛車輛，警方將採機動巡邏與定點稽查相結合的方式，全面攔檢可疑車輛，全力防止酒後駕車案件發生。

這次取締酒駕專案勤務共攔查35輛汽機車，查獲違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝燈光及排氣管車輛19件，機車排氣管改裝召回檢驗噪音1件，其中攔查40歲陳姓男子駕駛自小客車，顯有酒味，經施以呼氣酒測，酒測值達0.78mg/l，酒測值超標，涉嫌公共危險罪移送法辦。

學甲警分局表示，除了針對非法改裝排氣管燈具車輛進行攔查取締，以降低噪音污染及燈光照射外，本次專案執法行動將重點巡查學甲、將軍、北門等地區的餐廳、小吃部等易飲酒場所周邊路段，同時也將加強宣導「酒後不開車，開車不喝酒」的安全觀念，呼籲民眾飲酒後應搭乘計程車或請親友代駕返家，切勿心存僥倖。

學甲警分局長巫建德表示：「酒後駕車不僅危害駕駛人自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產，絕對秉持『零容忍』態度，對酒駕行為從嚴取締。」，提醒民眾飲酒後應搭乘計程車或請親友代駕返家。