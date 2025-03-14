台南區長也遭「合成不雅照」恐嚇　署名共青團嗆：有事好談

▲台灣基進黨台南市議員李宗霖（中）和市黨部主委吳依潔（右），指東區區長黃炳元（左）遭變造不雅照恐嚇攻擊，揭露中共滲透新手法，要求檢調主動出擊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區區長黃炳元13日在辦公室收到恐嚇信，打開後內容竟是變造過的男女裸照，黃炳元今天（14日）在議員隌同下召開記者會，指控AI變造的不雅照手法粗糙，已將相關證據移交檢調單位，會迅速公開資訊，就是想提醒台灣社會，強調「這不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰」。

台灣基進黨台南市議員李宗霖和市黨部主委吳依潔，14日為東區區長黃炳元召開「官員遭變造不雅照攻擊、中共黑手伸向全民」記者會，公開揭露中共滲透新手法，要求檢調主動出擊。李宗霖表示，黃炳元區長收到的信件內容，不僅署名為「共青團」，內容還涵蓋不雅內容，並留下聯絡方式暗示「有事好談」，更夾帶「超過處理時間抖音實名舉報」的威脅字眼。目前中共各種滲透手法，不斷升級，檢調應主動出擊。

李宗霖提醒全台一起站出來勇敢揭露，讓恐嚇無效。他說賴清德總統日前提出「應對中國統戰交流策略」，主要是防範主動配合中共的行為，但像這種「被動遭受恐嚇、逼迫配合」的滲透手法，更需要警戒。李宗霖更強調：「這次是黃區長，下次可能就換成其他公職人員、企業家、學者、媒體人。我們不能姑息，必須公開揭露這些手段。」

台南市東區區長黃炳元表示，13日在辦公室收到這封信函時，光看到信封與署名就感到疑惑，打開後發現內容後更感荒謬。黃炳元指出，經AI變造的不雅照手法粗糙，已將相關證據移交檢調單位，會迅速公開資訊，就是想提醒台灣社會，強調「這不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰。」

台灣基進台南黨部主委吳依潔則補充，中共滲透有分層級，地方反滲透措施應與中央對接並積極防堵漏洞。她進一步質疑，中共共青團很可能就藏在在台中國學生之中，相關行政機關應積極掌握中國學生的背景資料。吳依潔呼籲：「台南市府應思考再現行條例下，有什麼舉措是地方層級上可採取的，市府與市民應共同讓台南這座本土城市成為反滲透的第一道防線」。

李宗霖最後強調：「當越來越多人站出來，揭露這些陰謀，這些手段就會失去效力。我們不能害怕，唯有曝光，才能阻止這種滲透行為繼續發生！」