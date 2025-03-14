　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南區長也遭「合成不雅照」恐嚇　署名共青團嗆：有事好談

▲台灣基進黨台南市議員李宗霖和市黨部主委吳依潔，指東區區長黃炳元遭變造不雅照恐嚇攻擊，揭露中共滲透新手法，要求檢調主動出擊。（圖／記者林東良翻攝）

▲台灣基進黨台南市議員李宗霖（中）和市黨部主委吳依潔（右），指東區區長黃炳元（左）遭變造不雅照恐嚇攻擊，揭露中共滲透新手法，要求檢調主動出擊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區區長黃炳元13日在辦公室收到恐嚇信，打開後內容竟是變造過的男女裸照，黃炳元今天（14日）在議員隌同下召開記者會，指控AI變造的不雅照手法粗糙，已將相關證據移交檢調單位，會迅速公開資訊，就是想提醒台灣社會，強調「這不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰」。

台灣基進黨台南市議員李宗霖和市黨部主委吳依潔，14日為東區區長黃炳元召開「官員遭變造不雅照攻擊、中共黑手伸向全民」記者會，公開揭露中共滲透新手法，要求檢調主動出擊。李宗霖表示，黃炳元區長收到的信件內容，不僅署名為「共青團」，內容還涵蓋不雅內容，並留下聯絡方式暗示「有事好談」，更夾帶「超過處理時間抖音實名舉報」的威脅字眼。目前中共各種滲透手法，不斷升級，檢調應主動出擊。

李宗霖提醒全台一起站出來勇敢揭露，讓恐嚇無效。他說賴清德總統日前提出「應對中國統戰交流策略」，主要是防範主動配合中共的行為，但像這種「被動遭受恐嚇、逼迫配合」的滲透手法，更需要警戒。李宗霖更強調：「這次是黃區長，下次可能就換成其他公職人員、企業家、學者、媒體人。我們不能姑息，必須公開揭露這些手段。」

台南市東區區長黃炳元表示，13日在辦公室收到這封信函時，光看到信封與署名就感到疑惑，打開後發現內容後更感荒謬。黃炳元指出，經AI變造的不雅照手法粗糙，已將相關證據移交檢調單位，會迅速公開資訊，就是想提醒台灣社會，強調「這不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰。」

▲台灣基進黨台南市議員李宗霖和市黨部主委吳依潔，指東區區長黃炳元遭變造不雅照恐嚇攻擊，揭露中共滲透新手法，要求檢調主動出擊。（圖／記者林東良翻攝）

台灣基進台南黨部主委吳依潔則補充，中共滲透有分層級，地方反滲透措施應與中央對接並積極防堵漏洞。她進一步質疑，中共共青團很可能就藏在在台中國學生之中，相關行政機關應積極掌握中國學生的背景資料。吳依潔呼籲：「台南市府應思考再現行條例下，有什麼舉措是地方層級上可採取的，市府與市民應共同讓台南這座本土城市成為反滲透的第一道防線」。

李宗霖最後強調：「當越來越多人站出來，揭露這些陰謀，這些手段就會失去效力。我們不能害怕，唯有曝光，才能阻止這種滲透行為繼續發生！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北檢南下花蓮！搜索「戰天下」　已展開3波行動
重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸
普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」
分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心
Andy收到多少抖內？他一算驚呆：台人團結真的猛
快訊／傳傅崐萁住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢
快訊／傅崐萁花蓮住家遭北檢搜索
金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝
家寧哥雞肉店現況曝！　招牌不見了
「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　公司認照片是真的：金秀賢反覆遭傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

詐團出怪招！台灣發話騙印度　本土技術輸出印太損國際形象

撿到客人信用卡2天刷10次　店員慘吃2罪下場曝光

快訊／傅崐萁花蓮住家遭搜索！北檢接告發　涉違選罷法、反滲透法

員工抓姦老闆「翻拍淫照」討封口費　認錯願捐12萬又反悔

屏東10易肇事路口曝光「全在屏東市」　中華、林林路口居冠

詐團鎖定印度人！調查局聽行騙音檔好頭痛　找「泰、越、印」解密　

給你滿滿大平台！單車弟斑馬線來回「孔雀開屏」　停燈騎士全笑瘋

網紅拍片性騷工作人員「亂摸胸臀還脖子吹氣」　挨告判刑4月

快訊／19歲男陳屍摩鐵床上！退房時間沒回應　房務開門嚇壞

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

詐團出怪招！台灣發話騙印度　本土技術輸出印太損國際形象

撿到客人信用卡2天刷10次　店員慘吃2罪下場曝光

快訊／傅崐萁花蓮住家遭搜索！北檢接告發　涉違選罷法、反滲透法

員工抓姦老闆「翻拍淫照」討封口費　認錯願捐12萬又反悔

屏東10易肇事路口曝光「全在屏東市」　中華、林林路口居冠

詐團鎖定印度人！調查局聽行騙音檔好頭痛　找「泰、越、印」解密　

給你滿滿大平台！單車弟斑馬線來回「孔雀開屏」　停燈騎士全笑瘋

網紅拍片性騷工作人員「亂摸胸臀還脖子吹氣」　挨告判刑4月

快訊／19歲男陳屍摩鐵床上！退房時間沒回應　房務開門嚇壞

軍事審判昔遭詬病無獨立性　沈伯洋：「國安法庭」是解決的方法

柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億　公司急出面：整理立場中⋯

評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人自由行前先上傳資料

沉浸式農遊！花蓮瑞穗2條路線搭配食農夜空體驗　即日起報名

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

日相石破茂認了！自費發每人「10萬日圓禮券」　稱不違法拒絕辭職

胸部比頭大！29歲澳洲女患罕見「巨乳症」　想縮胸遭醫拒絕

普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

馬路驚見50公斤史詩級 #巨蟒　女壓到慘摔車！超扯畫面曝

社會熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

快訊／傅崐萁花蓮住家遭搜索！涉違選罷法、反滲透法

23歲女離婚、親人過世！　爛醉開車掃落23機車爆哭

Andy爸轟「撈光錢就趕走人」！心疼兒子：吃人夠夠

開BMW國道逼車害5歲童慘死　企業前董座1200萬換緩刑

即／東勢街頭傳槍響　警追通緝犯開3槍

即／碧山巖開漳聖王廟凌晨火警！

快訊／揮刀砍死技術長！雲云科技董座現況曝光

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

鮑魚聞人鍾文智判30.5年落跑　通緝照片曝光

知名餐飲為省錢毒害市民　黑心環保業者狠撈3億

論壇貼爆乳照攬客　「永和飛兒」是大媽

即／19歲男陳屍摩鐵床上　房務開門嚇壞

噁神棍15年性侵5名信眾58次！

更多熱門

相關新聞

抓住就業好時機台南3月徵才熱烈開跑

抓住就業好時機台南3月徵才熱烈開跑

隨著春天的到來，產業逐漸復甦，台南就業中心受理企業求才相較於去年同期增加6％，為協助求職者與企業快速媒合，截至目前已辦理15場徵才補實人才，3月再度加碼，並於18日、19日及20日連三天舉辦一系列徵才活動，涵蓋各行各業，共計14家企業提供近500個職缺。

賴清德「恢復軍審」挨批搞戒嚴　綠委曝：國民黨不久前也有提修法

賴清德「恢復軍審」挨批搞戒嚴　綠委曝：國民黨不久前也有提修法

台南學甲警「酒駕零容忍」專案全面守護道路安全

台南學甲警「酒駕零容忍」專案全面守護道路安全

新北5區長收恐嚇信！警成立專案小組追查

新北5區長收恐嚇信！警成立專案小組追查

不認同賴清德恢復軍事審判　綠議員點問題：宣示效果強過實際意義

不認同賴清德恢復軍事審判　綠議員點問題：宣示效果強過實際意義

關鍵字：

台南東區區長不雅照恐嚇中共滲透

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

曾國城道歉了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧「神隱1天出手了」！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面