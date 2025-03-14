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討債被嗆怒砍19刀險奪命　莽男辯「滑倒不小心劃傷」下場曝

▲桃園市胡姓男子去年9月向游姓男子討債遭嗆，竟持藍波刀猛刺19刀導致由男差點送命，警方到場拘捕胡到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市胡姓男子去年9月向游姓男子討債遭嗆，竟持藍波刀猛刺19刀導致游差點送命，警方到場拘捕胡到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓男子去年9月向游姓男子催討債務，結果反被嗆「你越討我越不還」，胡男惱羞成怒持藍波刀朝游猛刺19刀，經胡男家人出面制止才歇手，中壢警方據報到場拘捕胡到案，起出作案用藍波刀等證物，桃園地檢署調查時，胡男辯稱「腳滑不小心劃傷」檢方依殺人未遂罪嫌起訴；桃園地院昨（13）日審結，依傷害罪將胡判處有期徒刑10月，還可上訴。

檢警調查，40歲的胡姓男子與游姓男子有債務糾紛，胡多次催討游都藉故未還，去年9月2日晚間6時許，游男主動到中壢區環中東路某大樓找胡聊天，胡男聲稱最近手頭很緊，提醒游應還錢了，雙方為此口角，游男竟嗆「你越討我越不還」，胡男一聽惱羞成怒，竟持藍波刀向游揮擊，朝游頭部、雙手與身體等處連續揮刺，游閃避不及被砍19刀，當場流血如注。

胡男哥哥察覺2人打鬥後上前制止，還搶下藍波刀藏在馬桶水箱內，阻止弟弟繼續行兇，中壢警方據報後趕抵現場將行兇的胡男拘捕到案，當場查扣作案用藍波刀等證物，游男被送醫急救後幸運救回一命；桃園地檢署複訊時，胡男坦承持藍波刀揮刺游男，但否認有殺人意圖，辯稱當時腳踩在打翻水上，導致腳滑不慎劃傷游男等語，檢方則打臉，藍波刀刀刃長17公分、刀寬4公分，針對被害人身體不特定處揮砍，下手之重絕非不小心劃傷，被害人可能因失血過多致死，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告胡男坦承犯行，法官考量告訴人證述事發經過，並無其他佐證，被告手持刀刃達17公分之藍波刀，但告訴人受傷勢位置多集中四肢、背部等非人體要害或致命部位，且均係刀刃切劃皮膚之傷口，未見刀刃穿刺捅入體內傷勢，被告於員警抵達現場前，已主動停止持刀揮砍，難認被告所為係出於殺人犯意，因變更起訴法條為傷害罪。

法官審酌，被告僅因金錢細故竟持藍波刀揮砍告訴人，造成多處傷害，犯罪手段危險性甚鉅，念其犯後坦承且態度尚可，被告雖有意願賠償告訴人，但因告訴人要求被告需全盤同意告訴人所述案發經過，迄今無法達成和解，法官審結依傷害罪，判處被告有期徒刑10月，還可上訴。

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