衣索比亞將領警告「恐隨時爆發戰爭」　傳邊境部署軍隊

▲在衣索比亞城鎮Wikro附近，有一輛受損的厄利垂亞軍事坦克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

衣索比亞提格雷地區的將領格布雷登（Tsadkan Gebretensae）10日在Africa Report雜誌撰文警告，「衣索比亞與厄利垂亞之間的戰爭可能隨時爆發」。外傳厄利垂亞曾在2月中旬下令全國軍事動員，而衣索比亞3月在邊境部署軍隊。

路透報導，對於新一波衝突爆發的擔憂與去年衣索比亞叛軍組織「提格雷人民解放陣線」（TPLF）派系分裂有關，其中一派在埃及政府的支持下管理提格雷地區，另一派對於此安排抱持反對立場。

就在11日，格布雷登口中與厄利垂亞結盟的反對派奪取控制北部城鎮阿迪格拉特（Adigrat）。提格雷臨時政府領袖瑞達（Getachew Reda）要求政府援助對抗反對派，「衣索比亞與厄利垂亞之間存在明顯敵對關係」。

衣索比亞聯邦政府並未對緊張情勢發表評論，厄利垂亞官員則是譴責格布雷登的言論。

不過人權組織宣稱，厄利垂亞早在2月中旬就下令全國軍事動員。2名外交消息人士與2名提格雷官員告訴路透社，衣索比亞3月向厄利垂亞邊境部署軍隊。

目前衣索比亞與厄利垂亞的政府發言人均未回應媒體置評請求。路透社無法獨立證實上述情勢進展。前美國與歐盟駐該區特使均表示，爆發新戰爭的可能性真實存在。

分析人士認為，非洲最大兩支軍隊之間的直接衝突，將給衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）為兩國促成的歷史性和解帶來致命打擊。不只如此，這也可能引爆另一場人道主義災難。