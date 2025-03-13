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撞行人致重傷死亡「重罰3.6萬」　陳世凱：今年6月上路

記者李姿慧／台北報導

去年366名行人遭車撞死，雖創下16年新低，不過交通部將再研擬修法重罰，肇事導致行人重傷、死亡除了罰3.6萬元並吊銷駕照，原3年不得考照將提高為4到5年禁考照。交通部長陳世凱今(13日)受訪表示，行人在斑馬線上被撞到是國恥，目標加重罰金今年6月或7月實施、禁止考照修法預計5月底前送行政院。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

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交通部長陳世凱今上午接受媒體訪問時指出，所有斑馬線、行穿線是讓行人、駕駛人知道行人可安全通行的道路，如果行人在斑馬線被車撞到，他認為是國恥，必須要保護行人，有更多和更強勢作為。他說，未來所有駕駛人通過行穿線都要注意，若撞傷或撞死人，罰則將提高，如果是致人輕傷，罰金提高至1.8萬元，另外會吊扣駕照1到2年，如果撞到行人造成重傷或死亡，罰則3.6萬元，並吊銷駕照，致人死亡5年內不得再考照，致人重傷4年不得再考照。

陳世凱強調，所有行穿線是保護行人，行人觀念要正確，駕駛人觀念也要正確，所有駕駛人也都會是行人，不是二元對立概念，相互友好的安全概念，對整體交通安全都是重要的；相關加嚴法制化過程，預計今年中會有進展，其中罰金加重6月或7月就可以實施，吊扣駕照和吊銷駕照相關修法預計5月就會送到行政院並經立法院立法。

不過相關修法重罰規劃引發駕駛團體不滿，全國汽車駕駛人權益聯盟質疑政府無能和行人帝王條款才是國恥，不排除包圍交通部，號召民眾到交通部周圍視察斑馬線。

對此，陳世凱今也正面回應指出，交通部非常尊重用路人意見，台灣是言論自由國家，所有人表示意見都會尊重，「面對生命所有人都應該更謙卑，不管駕駛人或行人，即便開車的駕駛人也會是行人，大家一起保護行人，讓包括駕駛人的家人，以及每個人家中的老人家長輩、小孩子，都能安全通過。」

針對行人闖行馬路罰則是否也要提高，陳世凱表示，交通安全觀念不但駕駛人要遵守，行人也要遵守，很多宣導都告訴行人如何安全遵守法規，對行人要求和行走觀念也會來宣導，這次修法對駕駛人很精準，主要是針對撞傷人或撞死人的罰則，駕駛人會希望開快一點，但行穿線上不應該撞到人。

陳世凱強調，現在應該要先宣導讓行人知道過馬路不應該看手機，應該專心看馬路上的車輛通行，要更專注，該部分要先宣導，內政部也已請警政單位執法，這部分會先來做，行人行走觀念要先導正。

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