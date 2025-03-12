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撞死行人擬「5年禁考照」惹怒駕駛團體　不排除包圍交通部

▲▼ 苗栗頭份市文化街與八德二路口，今（5）日早上8時許發生自小客車與行人交通事故 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲汽車不讓行人肇事，若導致重傷或死亡，研擬重罰3.6萬元、禁止5年內考照。（示意圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

去年366名行人遭車撞死，交通部長陳世凱接受媒體專訪表示，行人在斑馬線被撞導致死傷是國恥，研擬修法重罰。據交通部規劃，肇事導致行人重傷、死亡除罰3.6萬元並吊銷駕照，原3年不得考照將提高為4到5年禁考照。不過駕駛團體今深夜怒嗆政府無能和行人帝王條款才是國恥，不排除包圍交通部。

根據交通部規劃，未來將檢討加重處罰，包括不停讓行人肇事致人輕傷，罰則將從7200元提高到1.8萬元；致人重傷或死亡，一律以最高額3.6萬元處罰，其中致人重傷罰則從1.8萬提高至3.6萬元。另致人輕傷原本吊扣駕照1年，將檢討提高為吊扣1年到2年；致人重傷或死亡吊銷駕照，原本規定3年內不得考照，提高為4到5年不得考領駕照。

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全國汽車駕駛人權益聯盟則不滿重罰不符比例原則，今深夜發聲明表示，政府無能，無法有效處理交通問題，聯盟從112年6月第一時間，就已經提出人車分流的政策，無奈無能的交通部，歷經三任部長，仍然看不到事態的嚴重性。繼續殘害行人的安全！一味地提高罰則有用嗎？

全國汽車駕駛人權益聯盟還表示，行車地獄，倒楣的行人，就等著被分心的駕駛撞死；倒楣的駕駛，就等著將滑手機而不注意路況的行人撞死。看看這樣的事故，是否會因為錯誤的政策，降低事故的發生。

駕駛人權益聯盟指出，政府無能才是國恥，他們不排除號召全體國人同胞，去交通部周圍好好視察斑馬線。聯盟也喊話提高行人闖紅燈罰則至1.8萬元。

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