雷雨灌到周六　強烈冷氣團急凍5天「低溫下探9度」

▲鋒面將持續影響到周六白天，嚴防陣雨或雷雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(14日)到周六白天持續受鋒面影響，各地陣雨或雷雨，其中北部、東北部和東半部有較大雨勢，強烈冷氣團周六晚間南下，預計影響到下周四，天氣從濕冷轉為乾冷，最冷時間點落在下周一晚上到下周二清晨，局部低溫下探9度，周日到下周一高山有望飄雪。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天到周六白天鋒面影響，因鋒面稍微北移，降雨區以北部、東北部、東半部為主，有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，東南部會出現短暫降雨空檔。

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林定宜指出，明天氣溫會下降一些，中部以北、東北部低溫17到20度，其他地區21到23度；高溫方面，北部、東半部約24到27度，中南部30度；另外明天要注意台中以北會有低雲或霧影響。後天白天也是一樣的天氣。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周六晚間開始鋒面通過、強烈冷氣團南下，林定宜說明，周六晚間到周日各地天氣轉冷，降雨部分，基隆北海岸、西半部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨。

林定宜指出，整體來說，周日雨勢會隨著強冷空氣南下逐漸趨緩，下周一強烈冷氣團影響，各地天氣寒冷，逐漸轉乾冷的天氣型態，只有東半部有局部短暫陣雨，其他地區為短暫雨後多雲。

▲天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，下周二到下周四仍受強烈冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，北部、東北部寒冷，其他地區為早晚寒冷。中南部日夜溫差大，各地多雲到晴，花東有零星雨，下周五冷氣團才會減弱，「這波最冷時間在下周一晚上到下周二清晨，中部、東北部低溫約9到11度，北部包括桃園、竹苗下降到10度以下，其他地區12到15度」。

降雪方面，林定宜指出，周日到下周一中部以北3000公尺以上的高山，有零星降雪機會。