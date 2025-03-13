今起3天轟雷雨　下週「寒流」最低剩5℃

▲今起3天有雷雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(13)日至週六(15日)由於鋒面接近，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。週六晚冷空氣南下、氣溫驟降，下週一至下週四因「輻射冷卻」加成，平地的最低氣溫甚至可降至5度左右。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，今(13)日至週六(15日)白天、鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降、仍偏暖；由於鋒面接近、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部及金馬容易起霧。

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今日各地區氣溫為：北部16至28度、中部17至29度、南部19至32度、東部17至29度。

▲週二(18)日冷空氣為「強烈大陸冷氣團」的強度；因「輻射冷卻」加成，將低溫降至「寒流」標準(右圖)。（圖／洩天機教室）



週六(15日)晚至下週(16)日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；週六晚冷空氣南下、氣溫驟降，下週日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準(台北測站逼近12度，部分平地降至10度以下)。

下週一至下週六(17至22日)各地連續6天、晴朗穩定。下週一至下週四(20日)白天陽光下或不覺冷，但入夜至清晨，因「輻射冷卻」加成，將原「強烈大陸冷氣團」增強至「寒流 (台北測站≦10度)」，平地的最低氣溫甚至可降至5度左右；不過、模式還在微調，需密切觀察。下週四白天起至下週六冷空氣減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因「輻射冷卻」、氣溫很低。