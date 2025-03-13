對流正移入「雷雨連襲4天」　強冷氣團「下周二最冷」恐跌破10度

▲今起到周日受兩波鋒面影響，各地容易有雷雨或陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面正在形成，海峽有強對流雲系發展中，並往台灣移動，今天各地有陣雨或雷雨，中部以北和花東沿海有較大雨勢，周六晚間將在有一波鋒面通過，各地降雨再度轉強，周日前各地要留意局部大雨。周日起將有強烈冷氣團南下，下周一晚間到下周二清晨最冷，局部低溫下探10度，不排除輻射冷卻加持下溫度會更低。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天開始受鋒面影響，各地天氣相當不穩定，尤其海峽這一側目前有強對流雲系發展當中，並往台灣方向移動，周日之前都要留意有短延時強降雨，周日鋒面通過後，強冷空氣南下，水氣有減少趨勢，天氣明顯轉冷。

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葉致均指出，台灣北方有鋒面正形成中，逐漸往台灣通過，台灣附近受鋒面前緣影響，雲量相當多，目前海峽這一側有強對流雲系發展中，往台灣陸地移動，中部以北有明顯降雨，西半部都有降雨，中部以北、南部和澎湖有較強降雨發展中，目前海峽觀測到明顯閃電訊號，北部出現閃電現象，氣象署已對雲林以北、澎湖發布大雨特報，也有大雷雨即時訊息。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣方面，葉致均說明，台灣附近有鋒面系統徘徊，天氣相當不穩定，明天開始鋒面系統仍在台灣附近徘徊，明天、後天鋒面北抬，周六鋒面逐漸通過台灣，周六晚上會有明顯雨勢，天氣變不穩定，鋒面通過後，北方冷高壓逐漸南下，台灣附近風場轉偏東北風，周日過後，到下周一、下周二或下周三冷空氣不斷遞補，冷氣團或強烈冷氣團影響下，各地天氣相當寒冷。

降雨趨勢上，葉致均表示，今天受第一道鋒面影響，台灣各地和離島有陣雨或雷雨，中部以北容易受到對流雲系移入影響有局部大雨，花東沿海鋒面通過過程中，雲系移入會有局部大雨；周五、周六會有另一個鋒面影響，但位置偏北，降雨以北部、東半部為主，中南部因鋒面北抬，降雨略為趨緩。

葉致均表示，周六晚上開始下波鋒面通過，台灣各地降雨明顯，中部以北、東半部會有局部較大雨勢，下周一後隨冷空氣南下，且環境偏乾，各地天氣變得比較穩定，下周一東半部及山區會有零星降雨，下周二之後天氣變穩定，僅花東有零星降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度部分，葉致均說明，今天鋒面影響下，北台灣高溫從昨天的29到30度降至24到25度，跟昨天相比略轉涼，整體相當舒適，中南部沒有受到太大影響，高溫28到30度。

葉致均強調，明顯溫度變化將自周六晚上開始，強烈冷氣團影響下，周六和周日溫度下降，周日高溫降至16到18度，明顯轉冷，其他地區也明顯轉涼，高溫22到25度，下周一後整體溫度明顯偏低，下周一晚上到下周二清晨預計是這波冷空氣最強時間點，中部以北、宜蘭低溫10到12度，其他地區13到15度，下周一後受乾冷空氣影響，清晨會有輻射冷卻作用，不排除有些地方溫度會更低。