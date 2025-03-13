大陸冷氣團南下！　嘉義縣府農漁民：提早防寒

▲▼ 週日起受冷空氣南下影響，農漁業應做好防寒措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象署預報3月15日至3月16日鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，嘉義地區至3月20日止將受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣寒冷。嘉義縣政府提醒農漁民朋友即早加強防寒措施，避免農作物、養畜禽及水產物出現損害。

（一）養殖漁業：不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭加高水位、北側搭蓋防風棚，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備，文蛤養殖池混養之虱目魚及不耐寒魚種儘早採捕，低溫過後應盡速移除浮魚，，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

（二）秧苗及水稻：水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒(風)牆。冷氣團來臨時用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水防凍傷，低溫過後再掀開塑膠布。如有已插秧之田區，田間灌溉水位宜深(不得淹沒秧苗)，氣溫回升再恢復淺水位。

（三）果樹：加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，低溫侵襲時可對果園噴水；剛萌芽果樹應注意防寒，可增施鉀肥增加作物耐寒力，香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘尤須留意。已受害之果樹，應修剪寒害枝條與葉片並疏花、疏果。

（四）蔬菜與瓜果類：應為不耐寒蔬菜與瓜果類作物設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布覆蓋，採畦溝灌溉方式保溫防寒；未採收瓜果，則套袋處理避免寒害。

（五）花卉：除了搭設塑膠棚溫室等設施保護，苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，田間酌量增施鉀肥增加耐寒性。

（六）茶樹：當低溫來襲前在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材可保護茶樹。

（七）養畜禽業：山上、空曠地區及沿海地區之畜牧場應防範冷風侵襲。低溫易誘發畜禽動物緊迫，且口蹄疫、禽流感好發於低溫時節，應做好衛生管理，並加強幼畜禽的保溫，可多加設置擋風設施，門窗、牆壁、帆布應使用堅固材質，並落實各項生物安全措施，防範疫病發生。