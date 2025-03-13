東部規模5.7地震　花蓮台東震度4級「連搖12秒」

▲中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(13日)下午1時09分 在東部海域發生規模5.7地震，氣象署針對震度4級的花蓮縣和台東縣發布國家級警報，花東搖晃達12秒，氣象署預估，未來3天到一周有規模4到5餘震發生。

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，今天下午1時09分東部海域發生規模5.7地震，主要位於兩板塊交界帶，也是頻繁發生地震區域，氣象署針對台東縣、花蓮縣發布國家警報，這幾天鋒面帶來降雨，去年0403地震後地質鬆軟，若到山區要留意坍方風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖哲緯也說明，今日這起規模5.7地震研判與去年0403地震和今年0121大埔地震無關，屬於獨立事件，不排除未來3天或一周有規模4到5餘震發生。

今起地震花東震度達4級，廖哲緯指出，該起地震發生時間為下午1點09分37秒，震波傳到地表需要時間，花蓮、台東在1點09分40多秒地表偵測到震波，花蓮縣和台東縣4級震度感受達12秒。

廖哲緯表示，根據過去該區歷史背景來看，今天這起地震並非罕見地震，1980年迄今不時會發生規模4到5地震，台灣位於板塊交界帶，地震發生頻繁，過去10年來，發生規模5到6地震一年約有45個。