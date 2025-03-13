東部規模5.7地震「屬獨立事件」 3天內還有規模5餘震

▲13:09台灣東部海域發生規模5.7極淺層地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(13日)下午1時09分東部海域發生規模5.7地震，氣象署表示，該地震與去年0403花蓮地震無關，屬於獨立事件，未來3天內有規模4.5到5之間餘震發生。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午1時09分台灣東部海域發生芮氏規模5.7地震，震央在台東縣政府東北方53.0公里處，深度12.5公里，屬於極淺層地震。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震判斷為東部菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊導致，台灣東部地區發生地震數量佔整體7成，也就是台灣大部分地震都在東部。

吳健富說明，該起地震位於東部地震帶，碰撞上來，規模5.7地震深度屬於淺層地震，東部和局部地區震度都有4級，北部有1到2級，比較高樓層或地質鬆軟地區比較有感。

他強調，今天這起地震跟去年0403花蓮地震、今年0121大埔地震無關，是獨立事件，台灣地區一年規模5到6地震，在去年0403地震和今年0121地震後有30到40個，屬於常見。

在這起地震震央30公里範圍內地震，自1973年迄今有不少規模5以上地震，規模都不小，判斷未來3天內會有規模4.5到5之間餘震發生。吳健富提醒，近期和去年地震很多，台灣地質土石鬆散，加上近期鋒面帶來降雨，要小心土石流、山崩，前往山區活動要注意。