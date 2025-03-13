台東女遭交友詐騙！先匯1萬5才能一起上圖書館　警成功阻詐

▲員警細心解說成功阻詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武警分局太麻里分駐所日前接獲一起疑似交友詐騙案件，王姓女子透過交友軟體結識一名網友，雙方以共同讀書為由相約見面後，對方要求到LINE私聊，並約定在某飯店前碰面後一同前往圖書館。然而，王女抵達飯店時未見對方，隨即接到對方來電，要求進行身份核對，並提出需先匯款1萬5000元至指定帳戶作為確認，王女察覺異常，遂前往分駐所尋求協助。

太麻里分駐所所長廖志宗了解情況後，向王女詳細說明這是典型的假交友詐騙手法。詐騙集團經常透過社交媒體與交友網站創建虛假帳號，與受害者建立信任關係後，利用情感需求操控對方，再以各種理由提出緊急金錢請求，最後編造藉口推託見面，讓受害者往往人財兩失仍不自知。在警方的耐心分析與勸說下，王女恍然大悟，確認自己遭遇詐騙，當場放棄匯款念頭，成功保住辛苦累積的打工積蓄。

大武警分局分局長莊于瑩提醒，民眾應提高警覺，避免成為假交友詐騙的受害者，不輕易透露個人資訊或答應對方的金錢請求。如有疑慮，可撥打110或165反詐騙專線求證。此外，警政署推出的「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）提供多起詐騙案例解析與受害者現身說法，民眾可多加參考，以提升自身防詐意識，避免落入詐騙陷阱。