癡情女堅信「與宋承憲交往」要匯10萬　3警、行員苦勸攔阻

▲北市吳興街派出所警員蘇晨瑒、警員王眞鈺、警員謝宛蕙協力力阻癡情女匯款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市信義區一名裴姓女子（53歲）因玩手機通訊軟體認識自稱韓星宋承憲的男子，裴女信以為真，為表達對感情的真誠，對方要她到銀行匯款新台幣10萬元到對方指定帳戶內，裴女痴心至誠到信義區莊敬路玉山銀行匯款，面對警員到場關懷詢問，她堅稱自己曾遭詐騙過，知道這次是遇到真愛「正與宋承憲交往中」，3名警員在場苦勸半天，所幸及時攔阻避免裴女損失。

信義警方表示：轄區吳興街派出所警員蘇晨瑒、警員王眞鈺、警員謝宛蕙當時在外巡邏，接獲轄區莊敬路玉山銀行通報，稱一女子欲匯款新台幣10萬元，但交代不清匯款用途，銀行憂心女子遭詐，通報警方到場。





警方到場後，裴女表示透過手機微信通訊軟體，正與韓國明星宋承憲交往4個月，裴女強調曾有遭騙經歷「知道自己在做甚麼」，堅信本次並非詐騙，自己正與宋承憲交往中，對方要求匯款，她才準備新台幣10萬元欲給對方。

警方經同意查看其對話，確認裴女遭感情詐騙無誤，警員與銀行員當場細心解說感情詐騙手法，提醒女子網路交友更應警惕，成功阻止此次詐騙。警方藉此案例呼籲，社交媒體詐騙手法多樣化，使用交友軟體及社群軟體應保持警惕，切勿輕易相信對方的虛假情感，也不要輕易透漏個人訊息或傳送私密照片，更不要輕易將金錢匯款給他人或隨意提供帳戶給對方使用。以免遭歹徒利用或詐騙財物。

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