港男來台觀光搞詐騙....廣東話口音露餡　熱心民眾報警逮人

記者高堂堯／南投報導

李姓女子誤信網路投資廣告和自稱「業務員」網友的話術，並與對方約定面交現金，所幸有熱心民眾發現後報案，警方到場當場逮捕車手羅姓男子，經查其竟是香港籍人士、跨海來台參與詐騙集團，訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

▲港籍男子來台當車手，遭中興警方當場逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

中興警分局指出，12日中午接獲熱心民眾報案，1名操著粵語口音、疑似詐欺車手的男子，在南投市中興新村郵局附近徘徊，可能準備面交詐騙款項，立即指派偵查隊、中興派出所幹員前往埋伏，果然發現一名婦人正將一疊10萬元鈔票現金交予該名男子，立刻上前將其逮捕。

警方調查，被害人為57歲李姓女子，於今年初在網路上發現虛擬貨幣投資廣告，進一步與假冒業務員的詐騙集團成員加入LINE好友、持續聯絡交談，誤信其謊稱投入金額即可獲得高額報酬的話術，並依指示前往約定地點當面交付現金；而54歲的羅姓車手，竟是竟是以觀光名義入境的香港籍人士，因其口音異於在地人而被識破。

李女也感謝警方即時出現逮捕車手，才能保住辛苦錢，全案依涉犯詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法，將羅男移送南投地檢署偵辦；中興分局長梁献堂呼籲，現在臉書、LINE及IG等社群媒體發達，常有不肖人士利用社群平台散播假投資資訊，若有陌生人或陌生社團主動聯繫，民眾應立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所查證，避免受騙上當。