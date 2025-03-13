年輕同事「拿到錢急著走」女求職險變詐騙幫凶　報警逮車手

▲▼屏東警分局逮獲編蔡姓男車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

詐騙集團假冒公司招聘出納助理，要求來應徵的屏東張姓女子提供銀行帳戶，張女未起疑，提供帳號後陸續收到不明款項共48萬元，並依指示提領交給「收水車手」，見對方神色可疑，她驚覺受騙遂向屏東警分局報案，在警方協助下逮獲蔡姓車手，擴大追查。

屏東警分局最近接獲一名張姓女子報案，她向警方表示，求職過程中依對方指示提供個人銀行帳戶以便公司收(匯)款之用，當她將收到不明款項48萬元領出後，再轉交給前來收款人時，見對方年紀不大而且不願多說話，拿到錢就著急離開，驚覺自己可能已經成為詐騙的受害人及幫助犯，遂立即前往本分局大同派出所報案，並供稱歹徒仍持續與其聯絡，並指示將會持續有帳款匯入其帳戶內，並要求其前往提領交付。





警方受理後，積極指導張女先按照詐騙集團指示，前往轄內郵局及ATM提領後，總計提領新臺幣20萬元，與收水車手交付贓款時，員警立即逮捕20歲蔡姓男車手，查扣手機、車票、現金20萬元等證物，全案將積極循線擴大偵辦。

分局長林明波呼籲，民眾在求職過程中提高警覺，避免提供銀行帳戶資訊及隨意接受來路不明的款項，若有疑慮應及時向警方報案或撥打反詐騙專線165、報案專線110諮詢。